Deshalb war der Dynamo-Coach mit seiner Stamm-Elf nicht richtig zufrieden
Dresden - Schon vor den zwei Testspielen vom Samstag gegen den neuen Ligakonkurrenten Energie Cottbus (1:2, 2:1) hatte Thomas Stamm angekündigt, dass die Spiele klare Tendenzen in Richtung Startelf für den Ligaauftakt erkennen lassen. Haben die Auftritte daran etwas verändert?
Denn klar ist: Die elf Mann, die Spiel eins begonnen und verloren haben, haben nicht unbedingt den besten Eindruck hinterlassen. Da wirkte vieles etwas schwerfällig, nicht mit dem letzten Biss.
"Erste Halbzeit oder das erste Spiel, die zweimal 45 Minuten, gab es sicherlich Jungs, die ich jetzt direkt nach dem Spiel nicht mehr aufstellen würde. Das ist so", gab Stamm (43) ohne große Umschweife zu.
Dynamos Coach war nicht zufrieden mit dem Gezeigten seiner Jungs.
"Cottbus war ekliger. Es hat mich ein bisschen an das Braunschweig-Spiel vergangene Saison erinnert", so der Schweizer.
Beim direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig verschenkte die SGD an Spieltag 33 drei wichtige Punkte.
Stamm: "Es geht um Kleinigkeiten, die Spiele am Ende entscheiden. Gegen Cottbus, gegen Wolfsburg - egal gegen wen du spielst in der 2. Liga, da wird es um einhundert Prozent gehen. Die haben wir in den zweimal 90 Minuten nicht erreicht, wie wir es schon haben."
Ist die Startelf gegen Union Berlin zugleich die Stamm-Elf?
Doch was bedeutet das für die künftige Stamm-Elf, die man wohl am Samstag bei der Generalprobe gegen Union Berlin von Beginn an erwarten darf?
"Es geht um Leistung jetzt wieder unter der Woche", stellte der SGD-Coach klar: "Dafür ist ja auch eine Trainingswoche da, dass man sich wieder zeigen kann. Und wenn die Trainingswoche gut, oder sehr gut, ist, dann stellt man vielleicht wieder einen auf, bei dem man heute direkt nach dem Spiel vielleicht sagt, den lässt man nicht wieder laufen."
Der 43-Jährige machte knapp zwei Wochen vor Ligastart klar: "Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich das jetzt schon so entscheiden würde. Die Chance haben sie im Training wieder, uns zu überzeugen. Die Tür muss offen sein, es geht um Leistung. Da probieren wir, gute Entscheidungen zu treffen, und so sind wir gut gefahren die letzten zwei Jahre."
Die Startelf gegen Union wird zeigen, wer seine Chance genutzt hat …
Titelfoto: Lutz Hentschel