Deshalb war der Dynamo-Coach mit seiner Stamm-Elf nicht richtig zufrieden

Dresden - Schon vor den zwei Testspielen vom Samstag gegen den neuen Ligakonkurrenten Energie Cottbus (1:2, 2:1) hatte Thomas Stamm angekündigt, dass die Spiele klare Tendenzen in Richtung Startelf für den Ligaauftakt erkennen lassen. Haben die Auftritte daran etwas verändert?

Wer darf hoffen, wer nicht? Thomas Stamm (43) hat seine Start-Kandidaten größtenteils im Kopf. © Lutz Hentschel

Denn klar ist: Die elf Mann, die Spiel eins begonnen und verloren haben, haben nicht unbedingt den besten Eindruck hinterlassen. Da wirkte vieles etwas schwerfällig, nicht mit dem letzten Biss.

"Erste Halbzeit oder das erste Spiel, die zweimal 45 Minuten, gab es sicherlich Jungs, die ich jetzt direkt nach dem Spiel nicht mehr aufstellen würde. Das ist so", gab Stamm (43) ohne große Umschweife zu.

Dynamos Coach war nicht zufrieden mit dem Gezeigten seiner Jungs.

"Cottbus war ekliger. Es hat mich ein bisschen an das Braunschweig-Spiel vergangene Saison erinnert", so der Schweizer.

Beim direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig verschenkte die SGD an Spieltag 33 drei wichtige Punkte.

Stamm: "Es geht um Kleinigkeiten, die Spiele am Ende entscheiden. Gegen Cottbus, gegen Wolfsburg - egal gegen wen du spielst in der 2. Liga, da wird es um einhundert Prozent gehen. Die haben wir in den zweimal 90 Minuten nicht erreicht, wie wir es schon haben."