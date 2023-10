DFB bestraft Dynamo: So teuer war die Pyro im Sachsenderby gegen Aue

Dresden - Das Sportgericht des DFB hat Dynamo Dresden mit einer Geldstrafe in Höhe von 17.500 Euro belegt.

Diese Pyro-Fackeln aus dem Sachsenderby gegen Aue am 24. September kosten Dynamo Dresden 17.500 Euro. © Lutz Hentschel

Damit ahndet der Verband das Abbrennen pyrotechnischer Erzeugnisse bei einer Choreografie zu Beginn des Sachsenderbys gegen den FC Erzgebirge Aue.

Dabei wurden in der ersten Minute 50 bengalische Fackeln gezündet. Von dem Betrag "kann der Verein bis zu 5800 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. März 2024 nachzuweisen wäre", teilte der Verband auf seiner Homepage mit.

Es ist die erste Strafe in dieser Saison. Teurer dürfte aber das Urteil werden, was der DFB voraussichtlich in der kommenden Tagen fällen wird.

Denn dann werden die bengalischen Fackeln vom 2:1-Sieg gegen den Halleschen FC bewertet. In der Partie hatten die Anhänger im K-Block Pyro in Größenordnung zum Anpfiff und nach dem Tor zum zwischenzeitlichen 0:1 (7. Minute) durch Ex-Dynamo Dominic Baumann (28) gezündet.