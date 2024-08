DFB-Jugendreform ohne Abstieg: Dynamo-Nachwuchschef Hartmann findet es "spannend"

Dresden - DFB-Nachwuchsliga heißen die ehemaligen Bundesligen der U19 und U17. In kleinen regionalen Gruppen zu je acht Mannschaften wird in beiden Altersstufen quasi eine Vorrunde gespielt, dann geht es weiter. Dynamo spielt in Staffel H (U19) und E (U17). Absteigen kann aber keiner. Das hat Vor- und Nachteile, sagt SGD-Nachwuchschef Marco Hartmann (36).