DFB legt fest: Dynamo-Premiere in Ulm sonntags, Aue zum fünften Mal spät abends!

Gegen Ingolstadt (1:0), in Essen (1:1), am 24. September in Dresden, eine Woche später daheim gegen Regensburg und nun auch noch am 22. Oktober daheim gegen den Aufsteiger aus Ulm.

Dynamo Dresden feiert seine Premiere beim SSV Ulm am letzten Tag der Herbstferien, muss am 15. Oktober an die Donau. Beim FC Erzgebirge Aue gewöhnen sich alle so langsam an den Sonntagabend, 19.30 Uhr. Die Partie daheim gegen Ulm ist dann bereits die Fünfte.

Auf Martin Männel (35, l.) und Stefan Kutschke (34), r. warten im Oktober wieder heiße aufgaben. © Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, Lutz Hentschel

In der zweiten Englischen Woche muss Aue am Mittwoch, 4. Oktober, nach Münster, empfängt drei Tage später daheim den 1. FC Saarbrücken und gastiert in der Woche drauf (Samstag, 14. Oktober) bei Viktoria Köln.

Dynamo beginnt die zweite Englische Woche der Saison mit einem Derby - am 4. Oktober gastiert der Hallesche FC im Rudolf-Harbig-Stadion. Nur drei Tage später folgt die Reise in die bayrische Landeshauptstadt, wo am Samstag das Gastspiel gegen dem TSV 1860 München auf dem Plan steht.

Eine gute Woche darauf treffen Ulm und Dresden erstmals in ihrer Geschichte aufeinander. Das anschließende Heimspiel gegen Preußen Münster findet am Samstag, 21. Oktober um 14 Uhr, an der Lennéstraße 12 statt.

Jetzt genießen beide Vereine aber erst einmal die Länderspielpause, die letzte vor Weihnachten. In der zweiten im Oktober spielt die 3. Liga. Für Dresden und Aue stehen in dieser Woche Testspiele an.

Dresden fährt am Mittwoch (Anstoß 17.30 Uhr) zu Bohemiens Prag und trifft am Donnerstag, 17 Uhr, im Trainingszentrum auf Oberligisten SC Freital. Aue spielt am Donnerstag bereits 12 Uhr beim so stark in die Saison gestarteten Zweitligisten 1. FC Magdeburg.