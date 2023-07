Die Termine stehen! Das sind die Dynamo-Anstoßzeiten bis zum achten Spieltag

Dresden - Die Spannung steigt langsam aber sicher an! Die Spieltage zwei bis acht der dritten Liga wurden nun vom DFB terminiert. Hier findet Ihr die Dynamo-Anstoßzeiten.

Auch für Paul Will (24, M.) hat das Warten auf die neue Saison bald ein Ende. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Dass Dynamo Dresden am 5. August um 16.15 Uhr zu Hause gegen Zweitligabsteiger Arminia Bielefeld in die Saison starten wird, war bereits bekannt.

Nun lieferte der DFB die weiteren Anstoßzeiten!

Am zweiten Spieltag ist Dynamo am 18. August zu Gast beim SV Sandhausen. Anstoß ist an dem Freitag um 19 Uhr.

Nur vier Tage später hat Dynamo zur gleichen Zeit Heimrecht gegen den SV Waldhof Mannheim.

Am 26. August darf Dynamo wieder am Wochenende spielen und muss um 14 Uhr gegen die zweite Garde vom BVB ran.

Exakt eine Woche später empfangen die Dresdner am 2. September einen der schärfsten Konkurrenten um den Aufstieg: FC Ingolstadt.

Der nächste Spieltag der dritten Liga findet dann erst zwei Wochen später statt. Am 16. September geht es hoch in den Norden zum VfB Lübeck. Anstoß ist um 14 Uhr.