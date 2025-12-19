Die überraschende Wahrheit über Dynamos Niederlage gegen Braunschweig

Dresden - Wie Statistiken und die gefühlte Wahrnehmung einer Partie auseinandergehen können: Für 90 Prozent aller Dynamos waren die ersten 45 Minuten gegen Braunschweig die schlechtesten der Saison. Die Daten sagen: "Es waren die intensivsten der bisherigen Serie", so Trainer Thomas Stamm (42).

Die Daten gegen Braunschweig sprachen für Friedrich Müller (19, l.) und Co. Das Ergebnis nicht. © Lutz Hentschel

Sprints, intensive Sprints, Laufwerte, Zweikämpfe - "in allen Daten waren wir so gut wie nie in dieser Saison", so Stamm, der trotzdem wusste: Das Gezeigte auf dem Rasen und das Sichtbare auf der Anzeigetafel waren nicht Dynamo-like.

"Wir haben nochmal auf gewisse Themen hingewiesen, da ging es besonders um Mut im Ballbesitz, weil uns das insbesondere im Spiel nach vorn gefehlt hat", so der 42-Jährige.

"Ich habe bei der Mannschaft eine gute Energie gespürt, um ein überzeugendes letztes Spiel 2025 zu zeigen. Es wird viel um Körpersprache, Mut und das Fordern von Bällen gehen. Darauf lag in dieser Woche auch der Fokus."