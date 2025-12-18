Entscheidung gefallen: Ex-Dynamo-Spieler Gonther wird neuer Sport-Boss bei der SGD

Dresden - Die Entscheidung ist gefallen: Ex-Spieler Sören Gonther (39) ist neuer Sport-Geschäftsführer bei Dynamo Dresden . Der ehemalige Innenverteidiger der SGD setzte sich gegen mehrere Bewerber durch und erhielt am Ende den Zuschlag des Aufsichtsrates für die Nachfolge seines gefeuerten Vorgängers Thomas Brendel (49).

Sören Gonther (39, r.) lief insgesamt 22 Mal für Dynamo Dresden auf, verließ den Verein 2019 und kehrt nun nach sechs Jahren zurück. © Lutz Hentschel

Das berichtet die Bild. Gonther lief zwischen 2017 und 2019 insgesamt 22 Mal (21 Mal 2. Bundesliga, einmal DFB-Pokal) für die SGD auf. Kurz nach seiner Verpflichtung hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel lange aus. Er war damals vom FC St. Pauli an die Elbe gekommen.

Nach seiner Zeit bei den Schwarz-Gelben blieb er in Sachsen und schloss sich Erzrivale Erzgebirge Aue an, für die er vor seinem offiziellen Karriereende insgesamt 97 Partien bestritt. Die Familie blieb allerdings noch einige Jahre in Dresden wohnen, weil sich Ehefrau Johanna (40) und die gemeinsamen vier Kinder Paula (13), Cleo (10), Liam (7) und Lou (4) in Elbflorenz einfach pudelwohl fühlten. Liam und Lou sind sogar waschechte Dresdner, sie kamen hier zur Welt.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn übernahm er im Sommer 2023 bei Regionalligist Hessen Kassel als Geschäftsführer Sport und stabilisierte den Klub nach einer sportlich und finanziell schwierigen Situation. Für ihn war es eine Rückkehr in die Heimat. Im Juli 2023 folgte ihm seine Familie und verließ Dresden. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte Gonther auch sein BWL-Fernstudium abgeschlossen.

Aktuell steht er bei den Hessen noch unter Vertrag, deshalb muss der neue gewählte Aufsichtsrat nun mit den Bossen in Kassel in Verhandlungen um eine Ablöse einsteigen.