Hessen Kassel bestätigt Gonther-Abgang und holt Ex-Dynamo

Hessen Kassel bestätigt den Abgang von Sören Gonther zu Dynamo Dresden, der sich in den Reigen von Ralf Minge oder Volker Oppitz einreiht.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden/Kassel - "Diesen Abgang will man jetzt wirklich nicht." Diesen Satz sagte Daniel Bettermann (45), Vorstand von Südwest-Regionalliga-Klub KSV Hessen Kassel, den Hessischen Nachrichten über seinen Geschäftsführer Sören Gonther - oder besser seinen Ex. Der 39-Jährige wird neuer Geschäftsführer Sport in Dresden. Vom SGD-Spieler zum Boss - er reiht sich ein in den Reigen von Ralf Minge (65) oder Volker Oppitz (47).



Aufgrund eines Kreuzbandrisses bestritt Sören Gonther nur 21 Spiele von 2017 bis 2019 für Dynamo. Jetzt wird er Geschäftsführer Sport. © Picture Point / Gabor Krieg "Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass wir die Einigung mit Tim Knipping (33) vermelden. Das hätte als Meldung doch gereicht", erklärte Bettermann. Das war Gonthers letzte Amtshandlung für den KSV, "Knipser" hat jetzt auch einen neuen Verein gefunden. Dresdens neuer Sport-Boss besitzt in Kassel einen Vertrag bis Juni 2026 - daher dürfte die Ablöse nicht sehr hoch ausfallen. Dynamo hingegen hat die Personalie noch nicht offiziell vermeldet, das wird auch bis zum Kiel-Spiel (Samstag, 20.30 Uhr) wohl nicht mehr passieren. Zum einen, weil Gonther derzeit im Umzugsstress ist, die Familie das neue Haus in der Nähe von Kassel bezieht. Zum anderen: Die SGD will gerne noch die Partie abwarten, um dann eventuell vor den Feiertagen den neuen starken sportlichen Mann zu präsentieren.

Tim Knipping (33) hielt bis 2023 für Dynamo die Knochen hin. jetzt schließt sich der in Kassel Geborene seinem Jugendverein an.

Sören Gonther setzt sich im Aufsichtsrat durch, Vize Michael Born kennt ihn seit 2007