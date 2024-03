Ausgerechnet zum Top-Spiel: Dieser Dynamo-Star droht gegen Ulm auszufallen

Dresden - Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang (49) stand am Donnerstagvormittag zum Training ohne etatmäßigen Sechser da. Tom Berger (22) schlägt sich immer noch mit Problemen an der Wade herum. Er ist eigentlich der Backup für Paul Will (25) - der ist krank.

Paul Will (25) droht ausgerechnet am Samstag gegen Tabellenführer SSV Ulm 1846 auszufallen. © Lutz Hentschel

"Er hat eine Erkältung", sagte Anfang zur Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag gegen den Tabellenführer der 3. Liga, den SSV Ulm 1846. "Wir hoffen, dass es besser wird, aber das können wir schlecht einschätzen."

Fallen beide aus, wird der Trainer sich Gedanken machen müssen, wie er diese doch nicht ganz unwichtige Position in seinem Mittelfeld füllt.

"Ja, das zieht sich so ein bisschen durch. Wir hatten in der Innenverteidigung in den letzten Wochen auch immer wieder das Problem, dass nicht viel passieren darf, dass wir da nicht nachlegen können. Wir hoffen, dass Paul morgen wieder bei der Mannschaft sein kann. Es kann aber auch sein, dass er definitiv ausfällt und dann müssen wir uns Gedanken machen. Das haben wir im Training aber auch schon gemacht", so Anfang.



Bei Will besteht noch Hoffnung, bei Berger nicht. Er hatte schon vor einigen Tagen einen Schlag auf die Wade bekommen. Daraufhin hat sich Bluterguss gebildet, der nicht weichen will.