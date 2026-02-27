Dieses Darmstadt-Duo muss Dynamo heute Abend stoppen

Dresden - Diese Bilanz kann einen schon erschrecken! Nach inzwischen 23 Liga-Spielen stehen beim SV Darmstadt 98 gerade mal zwei Niederlagen zu Buche, neun weniger als bei Dynamo Dresden . Trotzdem ist der nächste Gegner der SGD nicht Zweitliga-Spitzenreiter, weil die SVD schon neunmal die Punkte teilte.

Isac Lidberg (27, l.) und Fraser Hornby (26) konnten zusammen schon 21 Tore bejubeln. © IMAGO/HMB-Media

Darmstadt ist Remiskönig im Unterhaus, angesichts der Tabellenkonstellation vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) wäre ein Punkt für den Vorletzten gegen den Zweiten sicherlich nicht der schlechteste Ausgang. Oder?

"Grundsätzlich spielen wir Spiele, um sie zu gewinnen. Und in der Situation, in der wir sind, tun uns drei Punkte besser als ein Punkt", macht dagegen Thomas Stamm (43) klar.

Dresdens Coach verspricht: "Von daher werden wir das Spiel so bestreiten, dass wir die Punkte mitnehmen und in Dresden halten wollen. Alles andere wäre nicht der richtige Weg, egal wie gut die Mannschaft ist."

Letztmals am 24. Oktober 2025 hat Darmstadt verloren (0:1 gegen Schalke), mit Isac Lidberg (zwölf Tore/drei Vorlagen) und Fraser Hornby (neun Tore/sieben Vorlagen) wartet auf Dresdens Defensive das vielleicht beste Sturmduo der Liga.

"Es allen bewusst, dass da Physis kommt. Es ist auch allen bewusst, dass sie in der Rückrunde über Standards ähnlich gut sind wie wir. Trotzdem, warum nicht gegen eines der vorderen Teams auch mal einen Dreier mitnehmen und nicht nur einen Punkt?", fragt Stamm.