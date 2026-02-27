Dieses Darmstadt-Duo muss Dynamo heute Abend stoppen
Dresden - Diese Bilanz kann einen schon erschrecken! Nach inzwischen 23 Liga-Spielen stehen beim SV Darmstadt 98 gerade mal zwei Niederlagen zu Buche, neun weniger als bei Dynamo Dresden. Trotzdem ist der nächste Gegner der SGD nicht Zweitliga-Spitzenreiter, weil die SVD schon neunmal die Punkte teilte.
Darmstadt ist Remiskönig im Unterhaus, angesichts der Tabellenkonstellation vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) wäre ein Punkt für den Vorletzten gegen den Zweiten sicherlich nicht der schlechteste Ausgang. Oder?
"Grundsätzlich spielen wir Spiele, um sie zu gewinnen. Und in der Situation, in der wir sind, tun uns drei Punkte besser als ein Punkt", macht dagegen Thomas Stamm (43) klar.
Dresdens Coach verspricht: "Von daher werden wir das Spiel so bestreiten, dass wir die Punkte mitnehmen und in Dresden halten wollen. Alles andere wäre nicht der richtige Weg, egal wie gut die Mannschaft ist."
Letztmals am 24. Oktober 2025 hat Darmstadt verloren (0:1 gegen Schalke), mit Isac Lidberg (zwölf Tore/drei Vorlagen) und Fraser Hornby (neun Tore/sieben Vorlagen) wartet auf Dresdens Defensive das vielleicht beste Sturmduo der Liga.
"Es allen bewusst, dass da Physis kommt. Es ist auch allen bewusst, dass sie in der Rückrunde über Standards ähnlich gut sind wie wir. Trotzdem, warum nicht gegen eines der vorderen Teams auch mal einen Dreier mitnehmen und nicht nur einen Punkt?", fragt Stamm.
Dynamo Dresden will eigenes Publikum endlich verwöhnen
Nur, wenn es vom Spielverlauf her passt, würde der 43-Jährige den einen Zähler nehmen - so wie am Sonntag in Hannover. Läuft es ähnlich wie bei der Nullnummer, dann bekommen die rund 30.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion nicht gerade ein Sahnestück zu sehen.
Ohnehin sind Dresdens Anhänger gerade in Heimspielen nicht wirklich verwöhnt worden. Zwar gab's im Januar im ersten von drei Anläufen einen Dreier, insgesamt wurden aber nur neun der 22 Zähler im Wohnzimmer eingetütet. Tut sich die Mannschaft auswärts leichter?
"In der Wahrnehmung und der Herangehensweise sehe ich keinen Unterschied. Es fühlt sich nicht so an", findet Stamm. "Da ist keine Last, die auf irgendwelchen Schultern liegt. Wir haben aber auswärts die Effizienz, die wir zu Hause noch nicht haben."
Das kann sich ja mit drei Punkten gegen den vierten Aufstiegskandidaten binnen 21 Tagen ändern. Stamm: "Die haben nur zweimal verloren, ja. Die spielen extrem stabil, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du vielleicht auch mal einen Dreier gegen sie ziehen kannst, je länger die Saison dauert. Wir müssen uns nicht verstecken."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/HMB-Media, IMAGO/osnapix