Speedy Faber sprintet mit fast 34 km/h über Rasen: "Da geht noch mehr"

Dresden - Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Den Jüngeren unter den Lesern wird die Trickfilmfigur sicherlich nichts mehr sagen, den Älteren schon. Spuren der Maus hat auch Dresdens Konrad Faber (28) an sich, nicht nur vom Mundwerk her. Er ist auch verdammt schnell.

Immer froh gelaunt, immer einen Spruch auf den Lippen – und schnell wie Speedy Gonzales: Konrad Faber (28). © Bildmontage: IMAGO/Mary Evans, IMAGO/Goal Sports Images

Fix stand er an seinem Platz zur Medienrunde am Mittwoch. Er strahlte. "Herrlich, was für ein Wetter. Es wird Frühling, die Sonne brennt schon. Da kann man doch gar keine schlechte Laune haben", sprudelte es aus Faber nur so heraus.

Das Sportliche kommt hinzu. Das 0:0 in Hannover tat jedem Dynamo gut. Die Statistik der Partie spuckte zudem ein herrliches Detail aus. Platz eins bei den Sprints: Acht Sprints hat er in seinen 26 Minuten Einsatzzeit absolviert, der schnellste wurde mit 33,76 km/h gemessen. Speedy halt!

Keiner war schneller, kein Hannoveraner, kein Dresdner. "Der ging noch", lachte Faber: "Das ist noch gar nichts, da geht noch mehr. Das waren noch nicht 100 Prozent." Es geht noch schneller, obwohl er schon der Schnellste war? "An dem Tag war es so. Insgesamt sollte ich irgendwann mal wieder 35 km/h rennen."

Auf alle Fälle ist das eine seiner großen Stärken, die Geschwindigkeit. Damit sorgte er in Hannover noch mal für Wirbel. Vom Tempo her konnte ihn kein Gegenspieler halten. Dabei hat er im Gegensatz zur Vorrunde eine andere Aufgabe.