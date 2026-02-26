Sascha Risch ist daheim und bei Dynamo endlich wieder eine Hilfe
Dresden - Beim 3:3 am 4. Oktober daheim gegen Karlsruhe verletzte sich Sascha Risch (25). Schultereckgelenkssprengung! Ein sperriges Wort und genauso lief er die kommenden Wochen umher. Mit einem Arm, den kaputten in der Schlinge. Eine Hilfe konnte er dadurch nicht sein, auf dem Platz nicht und auch nicht in den eigenen vier Wänden. Jetzt ist er zurück.
Eine Verletzung zur Unzeit. "Unsere Tochter war ja gerade zur Welt gekommen. Für meine Frau war das nicht so angenehm, da ich da nicht so viel zu Hause machen konnte. Da hatte sie kurzfristig zwei Kinder zu Hause", lacht er. "Das war blöd, aber jetzt ist das zum Glück vorbei."
Nun läuft im Hause Risch alles wieder geregelt und auch auf dem Platz ist er zurück. Beim 0:0 in Hannover kam er nach 64 Minuten für Alexander Rossipal (29) ins Spiel. Sein Comeback.
"Es hat sich gut angefühlt", so der 25-Jährige: "Es war schwer nach der Verletzung." Dass er derzeit nur Backup für Rossipal ist, stört ihn nicht groß.
Auch am heutigen Freitag gegen den Tabellenzweiten Darmstadt wird er zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. "Rosi" ist nicht nur einer der stabilsten Dynamos derzeit, er ist mit vier Toren und fünf Vorlagen auch der beste Scorer. Da ist es schwer, vorbeizukommen.
"Ich freue mich über jede Minute, die ich jetzt wieder kriege. Alex macht es sehr gut. Ich muss einfach abwarten", sagt Risch.
Sascha Risch spürt keine Angst mehr, die Schulter hält
Dass Trainer Thomas Stamm (43) auf ihn zählen kann, hat er in Hannover gezeigt. Er fügte sich nahtlos ins gute Spiel seiner Truppe ein. Er ist fit und könnte zur Not auch über die vollen 90 Minuten gehen. "Auf jeden Fall. Ich bin seit dem Trainingslager wieder voll im Training."
An seine kaputte Schulter denkt er dabei nicht mehr. Alles ist ausgeheilt. "Die Angst ist weg, die Ärzte haben einen sehr guten Job gemacht. Wir haben das zwei-, dreimal nachträglich angeguckt. Es sieht alles gut aus, fühlt sich stabil an. Ich habe im Training und auch in Hannover keinen Gedanken daran verschwendet, dass irgendwie noch mal was passieren könnte."
Das wird auch seine Frau freuen. Er ist jetzt wieder für alle eine Hilfe - daheim und für Dynamo.
Titelfoto: Bildmontage: Imago/Jan Huebner