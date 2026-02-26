Sascha Risch ist daheim und bei Dynamo endlich wieder eine Hilfe

Dresden - Beim 3:3 am 4. Oktober daheim gegen Karlsruhe verletzte sich Sascha Risch (25). Schultereckgelenkssprengung! Ein sperriges Wort und genauso lief er die kommenden Wochen umher. Mit einem Arm, den kaputten in der Schlinge. Eine Hilfe konnte er dadurch nicht sein, auf dem Platz nicht und auch nicht in den eigenen vier Wänden. Jetzt ist er zurück.

Gegen den KSC zog sich Sascha Risch (25, am Boden) eine Schultereckgelenkssprengung zu. © imago/Jan Huebner

Eine Verletzung zur Unzeit. "Unsere Tochter war ja gerade zur Welt gekommen. Für meine Frau war das nicht so angenehm, da ich da nicht so viel zu Hause machen konnte. Da hatte sie kurzfristig zwei Kinder zu Hause", lacht er. "Das war blöd, aber jetzt ist das zum Glück vorbei."

Nun läuft im Hause Risch alles wieder geregelt und auch auf dem Platz ist er zurück. Beim 0:0 in Hannover kam er nach 64 Minuten für Alexander Rossipal (29) ins Spiel. Sein Comeback.

"Es hat sich gut angefühlt", so der 25-Jährige: "Es war schwer nach der Verletzung." Dass er derzeit nur Backup für Rossipal ist, stört ihn nicht groß.

Auch am heutigen Freitag gegen den Tabellenzweiten Darmstadt wird er zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. "Rosi" ist nicht nur einer der stabilsten Dynamos derzeit, er ist mit vier Toren und fünf Vorlagen auch der beste Scorer. Da ist es schwer, vorbeizukommen.

"Ich freue mich über jede Minute, die ich jetzt wieder kriege. Alex macht es sehr gut. Ich muss einfach abwarten", sagt Risch.