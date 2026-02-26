Dynamo-Dresden-Blog: Thomas Stamm kann aus dem Vollen schöpfen

Dynamo-Dresden-Blog: Thomas Stamm kann für das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 aus dem Vollen schöpfen

Dresden - Mit einem Achtungserfolg hat Dynamo Dresden den 23. Spieltag der 2. Bundesliga beendet. Beim 0:0 in Hannover überzeugte insbesondere die schwarz-gelbe Defensive, Keeper Tim Schreiber zeigte eine starke Torwart-Leistung. Im Tabellenkeller ist alles noch enger zusammengerückt. Dresden belegt Rang 17 mit 22 Punkten.

Weitere Zähler im Abstiegskampf sammeln, können die Dresdner mit einem Flutlichtspiel am Freitagabend. Am 27. Februar gibt sich der Tabellenzweite SV Darmstadt 98 ab 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion die Ehre. In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

26. Februar, 14.53 Uhr: Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm kann vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 aus dem Vollen schöpfen

Sehr gute Nachrichten von Dynamo Dresden vor dem Heimspiel am Freitag gegen den SV Darmstadt 98: Trainer Thomas Stamm kann aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der Langzeitverletzte Lennart Grill steht nicht zur Verfügung.

Dynamos Trainer Thomas Stamm (43, r.) kann personell am Freitag aus dem Vollen schöpfen. © TAG24/Tina Hofmann

23. Februar, 11.22 Uhr: Kein öffentliches Training

Enger Zeitplan für die Schwarz-Gelben. Die SGD-Profis mussten am Sonntagnachmittag in Niedersachsen ran, schon fünf Tage später steht das Heimspiel gegen Darmstadt auf dem Plan. Am Montag wird regeneriert, am Dienstag gibt's den freien Tag zum Durchschnaufen, ehe dann Mittwoch und Donnerstag der volle Fokus auf dem Spiel gegen die "Lilien" liegt. Aufgrund dieser dynamischen Agenda findet in dieser Woche kein öffentliches Training statt.

In der letzten Februarwoche findet keine öffentliche Dynamo-Trainingseinheit statt, bei der ihr Jonas Sterner (links) oder Thomas Keller (rechts) über die Schulter schauen könntet. © Lutz Hentschel

20. Februar, 20.27 Uhr: Fürth überholt Dynamo, SGD Tabellenletzter

Mindestens bis Sonntag sind die Schwarz-Gelben Tabellenletzter. Durch einen 2:1-Heimerfolg am Freitagabend gegen Arminia Bielefeld konnte Greuther Fürth die Rote Laterne nach Dresden weiterreichen. Fürth hat jetzt 22 Punkte, die Dresdner bei einem Spiel weniger 21 Zähler auf der Habenseite. Klubs wie Magdeburg, Münster, Kiel Düsseldorf oder Braunschweig sind für Dynamo allerdings noch in Schlagdistanz. Auch in Bielefeld, Bochum oder Karlsruhe ist der Klassenerhalt noch lange nicht in Sack und Tüten.

Das dürfte Thomas Stamm (2.v.r.) nicht so gut gefallen. Vorerst ist Dynamo Dresden wieder Tabellenletzter, hat am Sonntag aber noch ein Auswärtsspiel bei Spitzenteam Hannover in der Hinterhand. © Lutz Hentschel

20. Februar, 16.05 Uhr: Einsatz von Julian Pauli weiter offen

Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag in Hannover ist vorbei. Trainer Thomas Stamm, der am Donnerstag seinen 43. Geburtstag feierte, gab ein personelles Update: Julian Pauli macht nach seiner Kopfverletzung Fortschritte, hat leicht trainiert. Ob er für Sonntag eine Option ist, ließ Stamm offen. "Kann sein, dass sich zur Vorwoche nichts ändert."

Wird Julian Pauli (r.) rechtzeitig fit? © Lutz Hentschel

Thomas Stamm ließ den Einsatz von Julian Pauli gegen Hannover weiter offen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18. Februar, 16.27 Uhr: Julian Pauli steht wieder auf dem Trainingsplatz

Zwischenzeitlich wieder volles Haus bei der SGD, aber eben nicht über die komplette Zeit! Am Mittwochnachmittag war Julian Pauli anfangs wieder bei der Einheit im Trainingszentrum dabei, absolvierte aber nur individuelle Training mit José Portella. Als es für den Rest an das Torschusstraining ging, war der Innenverteidiger wieder in den Katakomben. Mehr geht nach der Kopfverletzung noch nicht.

Dynamo Dresden bereitet sich auf das Auswärtsspiel in Hannover vor. © TAG24/Jens Maßlich

12. Februar, 20 Uhr: Jan-Hendrik Marx im Babyglück!

Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (30) und seine Ehefrau Paulina Rohr-Marx freuen sich über den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Am 4. Februar erblickte ihr Sohn das Licht der Welt, wie das Paar auf Instagram verkündete. Nach ihrer traumhaften Hochzeit am 29. Mai 2025 auf dem Morrhof bei Mannheim und den gemeinsamen Flitterwochen auf den Malediven teilten die beiden Ende August mit, dass sie Eltern werden. Vor der Vermählung war das Paar übrigens seit Dezember 2023 verlobt, nachdem Jan-Hendrik in New York vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen war. "Unsere Herzen sind voll", schrieben die frischgebackenen Eltern nun zu einem zuckersüßen Foto des kleinen Sprösslings, der darin die Finger von Mama und Papa festhält. Glückwunsch!

Jan-Hendrik Marx (30) kann sich über Nachwuchs freuen! © Lutz Hentschel

12. Februar, 17.42 Uhr: Fans von Dynamo Dresden sollten ihre Anreise sorgfältig planen

Rund 29.000 Zuschauer werden für das Flutlichtspiel der SGD am Samstagabend gegen Elversberg erwartet, 500 Anhänger kommen wahrscheinlich aus dem Saarland an die Elbe. Für alle gilt dabei: Achtung bei der Reise zum Rudolf-Harbig-Stadion. In Dresden herrscht dieses Wochenende nämlich eine Großdemolage aufgrund der Menschenkette sowie der Versammlungen rund um den 13. Februar. Anhänger sollten daher etwas mehr Zeit einplanen. Außerdem ist der Streckenabschnitt zwischen Dresden-Plauen und Hauptbahnhof aktuell aufgrund von Bauarbeiten gesperrt, viele Fans werden daher wohl vom Bahnhof Mitte aus in Richtung Arena ziehen.

Die Anreise zum RHS muss am Samstag gut konzipiert sein. © Thomas Türpe

12. Februar, 11.43 Uhr: So ist Dynamos Personallage vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg

Der nächste Heimkracher steht an. Zur Primetime am Samstag um 20.30 Uhr geht es gegen die SV Elversberg. Personell kann es gegenüber dem 2:2 auf Schalke zu Änderungen kommen. Robert Wagner (22) hat seine Sperre abgesessen, kehrt zurück. Dafür wackeln Kofi Amoako (Fuß) und Julian Pauli (beide 20, Platzwunde überm Auge). "Er hatte das schon einmal, wir sind bei ihm besonders vorsichtig. Die Gesundheit geht immer vor", sagte Trainer Thomas Stamm (42) am Vormittag zur Pressekonferenz vor dem Spiel. Egal, wer aufläuft: im vierten Spiel soll der erste Sieg gegen Elversberg her.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag gab Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (42) Einblicke in die Personallage bei den Schwarz-Gelben für das kommende Zweitliga-Heimspiel. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11. Februar, 17.57 Uhr: Ex-Dynamo Ahmet Arslan wechselt nach Australien

"Es ist nicht das erste Mal, dass wir versucht haben, Ahmet zu Sydney FC zu holen, aber aufgrund seiner Bedeutung wollte RW Essen ihn nicht gehen lassen", erklärte Coach Ufuk Talay auf der Website des australischen Erstligisten. Beim erneuten Anlauf jetzt hat es geklappt: Ahmet Arslan geht künftig für den Tabellendritten auf Torejagd. Einen Tag zuvor wurde der Vertrag des 31-Jährigen beim Drittligisten Rot-Weiss Essen aufgelöst. "Ahmet ist ein geborener Torjäger – das ist das Erste, was auffällt, wenn man sein Spiel analysiert", schwärmte Talay. "Über die reinen Zahlen hinaus bringt er Intelligenz, Erfahrung und eine echte Offensivpräsenz mit und ist zudem ein wahrer Anführer." In Essen kam Arslan zuletzt kaum noch zum Zug. In 63 Partien für den Drittligisten traf er 20-mal (9 Assists). Noch treffsicherer präsentierte sich der Deutsch-Türke unter anderem bei Dynamo Dresden (53 Spiele/31 Tore/14 Assists). "Meine Rolle ist einfach – ich möchte Tore schießen und vorbereiten, der Mannschaft in jeder Angriffssituation helfen und zum Erfolg beitragen", so Arslan. Am Samstag gegen Adelaide United kann er bereits damit anfangen.

Im türkischen Trainingslager spielte Ahmet Arslan (31, l.) noch mit Rot-Weiss Essen gegen Dynamo. Jetzt wechselt der Offensivmann nach Australien. © Lutz Hentschel

10. Februar, 16.14 Uhr: Dynamo-Training ohne Kofi Amoako und Julian Pauli

Drohen Dynamo die nächsten bitteren Ausfälle? Bei bestem Wetter absolvierte die SGD ihr wöchentliches öffentliches Training, doch zwei Profis waren nicht mit dabei. So fehlte Kofi Amoako, der neben einem Punkt auch Knöchel-Probleme aus Gelsenkirchen mitgebracht hat. Auch Julian Pauli war nach seinen beiden bösen Kopftreffern gegen Schalke nicht mit von der Partie, er hatte eine Platzwunde erlitten. Trotzdem fanden sich noch 24 Feldspieler und vier Torhüter auf dem Trainingsplatz wieder, deren Einheit über 100 Fans verfolgten.

Herrliches Wetter beim öffentlichen Training von Dynamo Dresden. © TAG24/Florian Mentele

Die Stimmung trübt nur, dass mit Kofi Amoako und Julian Pauli zwei Profis fehlen. © TAG24/Florian Mentele

9. Februar, 14.45 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag

Ab auf den Platz: Schon am morgigen Dienstagnachmittag bittet Dynamo zum öffentlichen Training. Ab 15 Uhr haben Fans und Interessierte an der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie die Möglichkeit, das Team von SGD-Coach Thomas Stamm (42) bei der Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen die SV Elversberg (Samstag, 20.30 Uhr) aus nächster Nähe zu beobachten.

Lässt seine Mannen am Dienstag öffentlich trainieren: Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (42, M.). © Lutz Hentschel

4. Februar, 18 Uhr: Dynamo Dresden positioniert sich klar gegen Fan-Banner beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld

Nach den schweren Ausschreitungen beim Spiel von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg, als unter anderem Polizisten mit Gullydeckeln angegriffen wurden, schockten SGD-Fans beim vergangenen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit einem Banner, auf dem "Lasst Ihr den Fans nicht Ihren Raum, muss Lucy halt am Gully kauen" stand. Unter dem Motto "Das ist nicht Dynamo" positionierte sich die SGD klar gegen das Spruchband. "Hierbei wurde auf Zuschauerseite eine deutliche Grenze überschritten", schrieben die Schwarz-Gelben am Mittwochabend und äußerte ihr "völliges Unverständnis". "Derartige Äußerungen entsprechen in keiner Weise der Haltung des Vereins und sind nicht mit dem Leitbild vereinbar. Auch die Fancharta der SGD wurde hierbei verletzt. Die Sportgemeinschaft ist und bleibt respektvoll, menschlich und fair! Die Verharmlosung von Gewalttaten gehört nicht zum gemeinsamen emotionalen Auftritt." Der Vorfall werde mit Vertretern der Fanszene und dem Fanprojekt Dresden im Rahmen des Turnustreffens ausgewertet.

Beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld wurde im K-Block ein Banner mit dem Spruch "Lasst Ihr den Fans nicht Ihren Raum, muss Lucy halt am Gully kauen" hochgehalten. © Imago / Jan Huebner

4. Februar, 11.30 Uhr: DFL terminiert Spieltage 25 bis 27

Die DFL hat die genauen Termine für die Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 bekannt gegeben. Dynamo Dresden muss zweimal am Sonntag ran. Am Sonntag, dem 8. März, tritt die SGD um 13.30 Uhr auswärts beim KSC an, zur gleichen Uhrzeit geht es am Sonntag, dem 15. März, zu Hause gegen Preußen Münster. Dann wartet eine kurze Trainingswoche auf die Schwarz-Gelben, denn am Samstag, dem 21. März, spielt Dynamo um 13 Uhr auswärts gegen den SC Paderborn.

Am 15. März geht es für die SGD zu Hause gegen Preußen Münster. © Lutz Hentschel

2. Februar, 12 Uhr: Bei der SGD zeichnen sich zahlreiche Abgänge ab

Bei Dynamo Dresden ist am Deadline Day Bewegung drin! Zugänge hatte die SGD in den letzten Wochen schon sechs zu verzeichnen, dem steht allerdings bisher nur ein Abgang gegenüber. Das dürfte sich heute ändern. Wie Bild berichtet, sind nämlich gleich drei Abgänge auf der Zielgeraden: Der schon seit Längerem wechselwillige Dominik Kother soll Aljaz Casar auf Leihbasis zu Drittligist MSV Duisburg folgen, auch die Leihe bis zum Saisonende von Jonas Oehmichen zu Alemannia Aachen soll durch sein. Zudem gibt die SGD anscheinend auch Talent Jakob Zickler ab! Der 19-Jährige soll demnach zu Borussia Mönchengladbach wechseln und dort vor allem in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Bild zufolge gibt es zwei mögliche Szenarien: ein sofortiger Kauf oder eine Leihe mit Kaufoption. Ein weiterer möglicher Abgang könnte der von Claudio Kammerknecht sein, weil er allerdings nur noch bis zum Sommer Vertrag hat, kann der Innenverteidiger nicht verliehen werden. Zuletzt führte eine Spur ebenfalls in die 3. Liga zu Energie Cottbus.

Jakob Zickler (19, l.) fiel fast die gesamte Hinrunde mit einer schweren Schulterverletzung aus. Bei der U23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West könnte er nun wieder an Spielpraxis kommen. © Lutz Hentschel

30. Januar, 14.33 Uhr: Dynamo-Kontrahent verpflichtet Robin Knoche

Dynamos kommender Gegner hat kurz vor dem Spiel am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) personell aufgerüstet. Abwehr-Routinier Robin Knoche (33) verlässt den 1. FC Nürnberg mit sofortiger Wirkung und schließt sich Arminia Bielefeld an, nachdem der 33-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Franken einvernehmlich aufgelöst hat. Das teilte der "Glubb" am Freitag auf seiner offiziellen Website mit. Mit Stationen beim VfL Wolfsburg und Union Berlin kommt Knoche auf insgesamt 316 Erstliga-Einsätze, bringt damit reichlich Erfahrung mit.



Läuft künftig für die Arminia aus Bielefeld auf: Robin Knoche (33). © Daniel Karmann/dpa

28. Januar, 15.26 Uhr: Dynamo verliert Testspiel deutlich

Regionalligist FSV Zwickau hat am heutigen Mittwochnachmittag ein XXL-Testspiel bei einer mit etlichen Zweitligaspielern verstärkten "U21" der SG Dynamo mit 3:0 gewonnen. Die Partie dauerte wie im Vorfeld abgemacht 100 Minuten, die erste Hälfte über 60, die zweite über 40 Minuten. In jener Hälfte kam die junge Garde der SGD zum Einsatz. Aber selbst zuvor war Zwickau tonangebend, Veron Dobruna (4.) traf früh. Lukas Eixler (65./87.) erzielte die Treffer nach der Pause. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Traf nach der Pause doppelt: FSV-Akteur Lukas Eixler (22, Archivfoto). © Picture Point / Sven Sonntag

27. Januar, 17.15 Uhr: Dynamo Dresden feilt ohne drei Spieler an Standards

Noch mit dem Derby-Sieg gegen Magdeburg im Hinterkopf bat Thomas Stamm seine Spieler am Dienstagnachmittag zum öffentlichen Training, und auch bei Schnee und trübem Wetter fanden sich einige Fans in der Walter-Fritzsch-Akademie ein. Sie konnten ihre Mannschaft dabei beobachten, wie sie besonders an Standardsituationen und Abschlüssen feilte. Drei Spieler fehlten allerdings: Niklas Hauptmann, Vincent Vermeij und Thomas Keller wurden geschont, sollen aber schon im Mannschaftstraining am Mittwoch wieder mit von der Partie sein.

Auch von Eis und Schnee ließen sich die Dynamo-Profis nicht stoppen. © TAG24/Aliena Rein

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt arbeitete das Team von Thomas Stamm an Standards. © TAG24/Aliena Rein

26. Januar, 11.25 Uhr: Vorverkaufsphase für Dynamo-Tickets

Dynamo hat die Vorverkaufsphase für die nächsten Spiele terminiert. Sowohl für das Zweitliga-Duell bei Hannover 96 (22. Februar, 13.30 Uhr) als auch das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (27. Februar, 18.30 Uhr) startet der Mitgliedervorverkauf am kommenden Mittwoch um 10 Uhr. Ab dem Folgetag beginnt dann der freie Verkauf zur gleichen Zeit, teilte die SGD auf ihrer Homepage mit. Dann sind die Karten - wie gewohnt - an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Rund 10.000 Dynamo-Anhänger waren in der vergangenen Saison nach Hannover gereist, damals noch zum Auswärtsspiel gegen die 96-Zweitvertretung. © PICTURE POINT/ S.Sonntag

23. Januar, 12.55 Uhr: Dynamo Dresden soll vor Leihe von Mainzer Offensivmann stehen

Dynamo Dresden arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Verstärkung des Kaders und soll dabei jetzt auch für die linke Außenbahn fündig geworden sein. Mit Ben Bobzien soll das fünfte Leihgeschäft des Winters eingetütet werden, wie die Bild berichtet. Der 22-Jährige steht aktuell beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag, spielte in der Saison sogar schon gegen die Schwarz-Gelben im DFB-Pokal. In der vergangenen Saison war der Flügelflitzer an Austria Klagenfurt ausgeliehen, erzielte dort zwölf Tore und kehrte im Sommer nach Mainz zurück. Danach konnte er sich aber nicht durchsetzen, soll jetzt Spielpraxis bekommen. Der Transfer würde auch bedeuten, dass das Angebot in dem Segment bei Dynamo recht groß ist. Dominik Kother hat ohnehin einen Wechselwunsch hinterlegt und trainiert aktuell nur noch bei der U21. Auch Eigengewächs Jonas Oehmichen könnte jetzt laut Bild den Klub, womöglich mit einer Leihe in die 3. Liga, noch verlassen. Bobzien wäre nach Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Robert Wagner (SC Freiburg), Jason Ceka (SV Elversberg) und Jonas Sterner (Hannover 96) das fünfte Leihgeschäft des Winters für die SGD. Zudem wurde Torhüter Elias Bethke fest von Energie Cottbus verpflichtet.

Ben Bobzien (22) lief in dieser Saison schon im DFB-Pokal gegen Dynamo auf. © Imago / Jan Huebner

22. Januar, 12.05 Uhr: So sieht die personelle Lage bei Dynamo vor dem Magdeburg-Kracher aus

Thomas Stamm hat heute auf der Presskonferenz gesprochen und Informationen zur personellen Lage geliefert. Die zuletzt an Grippe erkrankten Nils Fröling, Jonas Oehmichen und Jakob Zickler stehen wieder zur Verfügung. Dafür steht nun aber ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Konrad Faber, den es mit Grippe erwischt hat. Ob es die zuletzt angeschlagenen Spieler auch in den Kader schaffen, steht noch nicht fest.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag bei Dynamo gab Trainer Thomas Stamm (42, r.) unter anderem Auskunft über die personelle Lage. © TAG24/Tina Hofmann

21. Januar, 20.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Ex-Dynamo Will

Leih-Deal innerhalb der 2. Bundesliga: Ex-Dynamo-Profi Paul Will (26) unterstützt nun einen direkten Abstiegs-Konkurrenten der SGD. Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt nämlich bis Saisonende auf Leihbasis vom SV Darmstadt 98 zum Zweitliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Das teilten die Kleeblätter selbst am Mittwoch offiziell mit. Vier Jahre lang spielte der 1,85 Meter große Defensivspieler für die Schwarz-Gelben, nachdem er 2020 von der Zweitvertretung des FC Bayern München nach Dresden gekommen war. Bis 2024 bestritt Will insgesamt 121 Pflichtspiele für die SGD, bevor er zum Ende der damaligen Saison zu den Lilien ans Böllenfalltor ging.

Schließt sich per Leihe der SpVgg Greuther Fürth an: Paul Will (26). © Tom Weller/dpa

Der 26-Jährige spielte von 2020 bis 2024 für die Dynamos. © Lutz Hentschel

Das öffentliche Dynamo-Training am Dienstagnachmittag läuft bei schönstem Sonnenschein und Temperaturen am Rande des Gefrierpunktes. Jonas Oehmichen und Nils Fröling laborieren weiter an ihrer Grippe, sollen am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Jakob Zickler und Jan-Hendrik Marx sind dafür dabei. Ansonsten fehlen nur Langzeit-Ausfall Lennart Grill und Wechselkandidat Dominik Kother.

Eitel Sonnenschein im Dynamo-Training nach dem Heimsieg von Samstag. © TAG24/Ivan Simovic

Die Mannen von Thomas Stamm wärmen sich auf, © TAG24/Ivan Simovic

Die Keeper absolvieren ihr eigenes Programm. © TAG24/Ivan Simovic

20. Januar, 8.08 Uhr: Sondertrikot für Dixie Dörner schon ausverkauft

Keine zwölf Stunden hat es nach Verkaufsstart gedauert, da meldet die SGD auch schon: Das Sondertrikot zu Ehren von Dixie Dörner ist ausverkauft! In dem komplett in schwarz gehaltenen Jersey wird Dynamo am Samstag, einen Tag vor dem 75. Geburtstag der Dresdner Vereinslegende, in Magdeburg auflaufen. Auch wenn eigentlich die Rede von einer limitierten Auflage war, scheinen die Schwarz-Gelben noch einmal nachlegen zu wollen: Man arbeite mit Hochdruck gemeinsam mit Ausstatter JAKO an einer Lösung für alle, die leer ausgegangen sind.

Vor einem Jahr gab es diese Choreo zum dritten Todestag von Dixie Dörner, in diesem Jahr holten sich zahlreiche SGD-Fans das Gedenktrikot. © Lutz Hentschel

16. Januar, 12.07 Uhr: Voller Dynamo-Gästeblock auf Schalke

Die Dynamos dürfen sich auf ein stimmungsvolles Knaller-Duell beim FC Schalke 04 am 7. Februar (13 Uhr) freuen. Für das Auswärtsspiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter wurden 5400 Gästetickets verkauft, wie die SGD am Freitag mitteilte. Damit ist der Gästeblock komplett ausverkauft. Für das erste Heimspiel des Jahres gegen die SpVgg Greuther Fürth am morgigen Samstagnachmittag gibt es hingegen noch vereinzelt Karten, sodass unentschlossene Fans kurzfristig zuschlagen können.

Kein Weg zu weit: Über 5000 Dynamo-Fans begleiten ihr Team nach Gelsenkirchen. © Thomas Frey/dpa

15. Januar, 17.20 Uhr: Bier im Rudolf-Harbig-Stadion wird teurer

Schlechte Nachrichten für alle Stadiongänger: Ab der Rückrunde werden die Preise fürs Catering im Rudolf-Harbig-Stadion erhöht. Wie die SGD mitteilte, werde Catering-Partner Supreme Sports Hospitality vor allem bei den Getränken eine "minimale Preisanpassung" durchführen. Das bedeute, dass sich die Preise für Softgetränke oder Bier durchschnittlich um knapp 40 Cent erhöhen. Zumindest Wasser, Kaffee oder Kakao bleiben demnach preisstabil.

Die Preise für Bier erhöhen sich im Rudolf-Harbig-Stadion ab dem Heimspiel gegen Greuther Fürth. © Lutz Hentschel

15. Januar, 14.44 Uhr: Grippe! Diese vier Spieler fallen bei Dynamo Dresden für den Rückrundenauftakt aus

Vier Spieler von Dynamo Dresden hat es vor dem Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag mit einem grippalen Infekt erwischt. Nils Fröling, Jonas Oehmichen, Jakub Zickler und Jan-Hendrik Marx stehen demnach nicht zur Verfügung. Alle anderen sind Stand jetzt einsatzfähig.

Am Donnerstag verkündete Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42, r.), dass vier Spieler für die Partie gegen Fürth ausfallen. © TAG24/Tina Hofmann

15. Januar, 7.55 Uhr: Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Fürth noch nicht ausverkauft

Der Rückrundenauftakt am Samstag, 13 Uhr, gegen die SpVgg Greuther Fürth steht für Dynamo auf dem Program. Bis jetzt ist das Heimspiel noch nicht ausverkauft. Es gibt sowohl noch regulär Tickets, als auch verfügbare Zweitmarkt-Angebote, von Karteninhabern, die ihr Ticket an dem Spieltag nicht nutzen können. Wer noch Tickets kaufen will, kann das hier tun.

Für das Heimspiel gegen Fürth gibt es noch Tickets. © Lutz Hentschel

14. Januar, 16.30 Uhr: Fallrückzieher-Treffer von Dynamos Herrmann für "Tor des Jahres" nominiert

Macht er's nochmal? Der sensationelle Fallrückzieher-Treffer von Luca Herrmann (26) zum 2:1-Sieg im Zweitliga-Duell bei Arminia Bielefeld am 24. August wurde bereits als "Tor des Monats August 2025" ausgezeichnet und steht nun bei der ARD-Sportschau zur Wahl für das "Tor des Jahres 2025". Bis zum 25. Januar können die Fans aus zwölf Toren ihren Favoriten bestimmen.

Auswärts-Siegtor zum 2:1 gegen Arminia Bielefeld: Dynamo Dresdens Luca Herrmann (26) hatte per Fallrückzieher getroffen. © IMAGO / Noah Wedel

13. Januar, 12.17 Uhr: Dynamo Dresden bricht Leihe von Dennis Duah zu Energie Cottbus ab

Die SGD hat die seit Sommer 2025 laufende Leihe von Innenverteidiger Dennis Duah (22) zum FC Energie Cottbus vorzeitig abgebrochen, wie der Klub am Dienstagmittag mitteilte. Nach Dresden kehrt er allerdings nicht zurück, stattdessen geht es sofort weiter zum TSV Havelse. Beim Drittligisten aus Niedersachsen wird der Abwehrmann die Rückrunde ebenfalls leihweise verbringen. Sein Vertrag bei Dynamo läuft noch bis Ende Juni 2027. In der Lausitz hatte Duah zuvor lediglich fünf Pflichtspieleinsätze absolviert. "Leider hat die Leihe in Cottbus weder für Dennis noch für uns das gewünschte Ergebnis gebracht. Nach intensiven Gesprächen mit den Kollegen in Cottbus sowie Dennis haben wir die Entscheidung getroffen, Dennis vorzeitig aus Cottbus zurückzuholen, um ihm in Havelse, bei einem Verein der 3. Liga, eine neue Chance auf regelmäßige Spielzeit zu geben", erklärte Sören Gonther (39).

Dennis Duah (22, M.) konnte sich in Cottbus nicht durchsetzen. Jetzt soll er sein Glück in Havelse finden. © Eric Münch

12. Januar, 11 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Altlasten müssen in den Müll

Und plötzlich bröckelt die Fassade ... Das hat sie vielleicht vorher schon, bis dahin wurde aber in unserem Hotel immer versucht, den Schein zu wahren, hier im Luxus-Paradies zu wohnen. Näher hinschauen durfte man da schon nicht. Nachdem aber die Weihnachtsfeiertage für die vor allem osteuropäischen, orthodoxen Gäste vorbei und die wieder abgereist waren, lebten wir plötzlich so richtig auf einer Baustelle. An allen Ecken wurde gebaut. Auf jeder Etage wurden in zahlreichen Zimmern die Türen samt Rahmen ausgetauscht, Fließen abgehakt und alle möglichen Sockelleisten erneuert. Aber: Die alten blieben über Nacht einfach liegen. Der Schuster soll bekanntlich bei seinen Leisten bleiben, Dynamo aber muss sich schnellstmöglich von den alten trennen. Zu viele individuelle Fehler, fehlende Cleverness vor dem Tor, im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel und nie zu null. All das lag punktuell aber auch wieder im Trainingslager auf dem Boden der Tatsachen. Bleibt zu hoffen, dass das vor allem den Anstrengungen der Woche und dem fehlenden Wettkampfcharakter zuzuschieben war. Zeit, die Altlasten endlich in den Mülleimer zu werfen und mit neuem Glanz in eine erfolgreiche Periode zu starten!

TAG24-Reporter Jens Maßlich begleitet Dynamo Dresden im Winter-Trainingslager in der Türkei. © Tag24/MOPO

11. Januar, 07.06 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Bloß nicht verletzen!

Hat es das schon mal in einem Trainingslager gegeben? Sieben Tage standen die Schwarz-Gelben auf dem Trainingsplatz, siebenmal waren auch alle Angereisten grundsätzlich mit auf dem Platz. Keine Reha, kein individuelles Training im Hotel und vor allem hat sich auch sonst keiner während der Einheiten und Testspiele etwas getan. Dabei geht es mitunter so schnell! Hier ein Zweikampf, hier mal vertreten, eine alte Verletzung bricht wieder (leicht) auf. Oder man rennt einfach jeden Tag gegen eine der zwei Ecken vom Hotelbett ... Natürlich entstehen daraus im Normalfall keine Verletzungen, die eine Pause erzwingen ... So langsam ist da genau an der einen Stelle am Schienbein aber keine Haut mehr vorhanden. Zum Glück neigt sich das Abenteuer Antalya heute wieder dem Ende entgegen, mein Schienbein braucht wieder seine gewohnte Umgebung. Und auch der eine oder andere Dynamo kann es sicherlich kaum erwarten, die Menschen, die man liebt, wieder in die Arme zu schließen. Jetzt bloß nicht noch verletzen und im Flieger einen Krampf holen. Gibt's nicht? Doch! Einfach mal bei Vinko Sapina und ähnlich großen Spielern nachfragen. Da ist jeder Zentimeter Beinfreiheit erwünscht. Nicht, dass die Serie noch reißt!