Wie die Eislöwen: Dynamo will ein paar Matchbälle

Dresden - Doppelte Aufstiegs-Euphorie in der Landeshauptstadt! Die Dresdner Eislöwen können heute bereits den Gang in die oberste deutsche Spielklasse DEL perfekt machen. Dynamo Dresden braucht für den Weg in Liga zwei mindestens noch zwei Siege.

Und so eint beide Teams, dass in beiden Vereinen die harte und disziplinierte Arbeit (wohl) auch belohnt wird. "Ich kann es nicht beurteilen, weil ich erst drei- oder viermal da war. Aber ich denke, da wird gute Arbeit geleistet, und ich freue mich, wenn das belohnt wird", gibt Stamm zu.

"Ich freue mich, es macht Spaß, da zuzuschauen. Man spürt in dieser Stadt ohnehin eine starke Verbundenheit zum Sport, nicht nur zu Dynamo."

"Wir sind deutlich weiter weg wie die Eislöwen, weil wir noch vier Spiele haben und auch mit der Punkteausbeute", erklärt SGD-Coach Thomas Stamm (42), der selbst gern bei den Eislöwen zu Gast ist, auch das furiose 4:0 am Mittwochabend in der Eishalle verfolgt hatte.

In den Play-offs war Thomas Stamm (42, r.) gern in der Eishalle zu Gast. © Lutz Hentschel

"Ich hoffe, sie ziehen es schon am Freitag und wir können am Samstag nachlegen, um da einen Schritt weiterzukommen, dorthin, wo wir hinwollen. Mit einem Heimsieg haben wir es selber in der Hand."

Doch der SV Sandhausen wird trotz seiner mageren Ausbeute in 2025 von fünf Punkten in 15 Spielen ein richtig unangenehmer Gegner.

Der selbst ernannte "Dorfklub" kämpft ums sportliche Überleben, wie es der VfL Osnabrück - vor zwei Wochen zu Gast in der Landeshauptstadt - auch tat.

Warnung genug für Stamm und die SGD, die der Schweizer am Donnerstag auf der Pressekonferenz auch oft genug erwähnte. Bei aller Euphorie sollte man die tägliche Arbeit und vollen Einsatz nicht vergessen.

Und, sollte es wie gegen den VfL erneut lange Zeit 0:0 stehen, so kann man sich auch etwas bei den Eislöwen abschauen. Stamm: "Wenn sie mal ein nicht so gutes Drittel haben, wie am Mittwoch im ersten, dann nutzen sie das zweite und dritte klar. Auch das ist eine Qualität."