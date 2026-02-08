Dynamo-Noten gegen Schalke: Viele gute Leistungen, aber einer sticht hervor

Gelsenkirchen - Edin Dzeko zwei, Dynamo zwei. Der im Winter von Schalke verpflichtete Weltstar aus Bosnien verhinderte den Dresdner Sieg bei den Knappen . Aber: Die SGD bewies unglaubliche Moral. Nach dem 0:2 (70.) war der Drops eigentlich gelutscht. Doch die Schwarz-Gelben schlugen durch ein Eigentor von Hasan Kurucay (78.) und - mal wieder - Thomas Keller zurück. 2:2! Bravo - die TAG24-Noten.

Thomas Keller war der beste Mann bei Dynamo Dresden. © IMAGO / Steinsiek.ch

Tim Schreiber: Anfangs mit ein, zwei Wacklern. Wurde ruhiger, umso öfter er mit eingebunden wurde. Hatte mit den Händen kaum etwas zu tun, leitete aber mit einem schlampigen Pass das 0:2 (70.) ein. Der Schuss von Dzeko war dann unhaltbar. Verhinderte dann aber ganz stark das 1:3 (86.) - Note: 3

Jonas Sterner (bis 74.): Hatte einen dicken Bock drin, als er Dzeko (23.) mustergültig auflegte, der zum Glück verzog. Bei seiner Chance (32.) war mehr drin, agierte etwas zu überhastet - Note: 3

Julian Pauli: War in der kompletten ersten Hälfte Herr der Lage, gefiel durch sein Stellungsspiel. Verlor aber dann vorm 0:1 (51.) den entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld. Danach war das kaum noch zu verteidigen - Dzekos erster Streich. Knallte nach einer Stunde mit Nikola Katic zusammen, spielte mit Pflaster am Auge weiter und opferte sich in der Schlacht auf - Note: 2

Thomas Keller: Starkes Spiel. Verlor keinen entscheidenden Zweikampf, in der Luft sowieso nicht. Ist der Anker in Abwehr und aktuell der Torschütze vom Dienst. Das 2:2 (87.) war bereits sein dritter Treffer im vierten Spiel für die SGD - Note: 1

Alexander Rossipal: Viel ging über seine Seite, hinten rigoros, vorn mit einigen guten Momenten. Kam in der zweiten Hälfte nicht mehr so oft zu seinen Flankenläufen, hatte aber das 2:2 (87.) auf dem Fuß, das Loris Karius verhinderte - Note: 2

Luca Herrmann: Passte in der Schaltzentrale gut auf, spielte sichere Bälle im Rückwärtsgang. Nach vorn mit guten Ideen, die Lösungen kamen aber nicht immer. Fiel wie die meisten anderen in der zweiten Hälfte etwas ab - Note: 3

Kofi Amoako: Kofi, der Malocher. Warf sich in alles, was blau anhatte. Er gefiel aber auch spielerisch. Kennt jetzt jeden Grashalm in der Veltins-Arena - Note: 2