Knapp 6000 Dynamo-Fans sind mit auf Schalke! "Wir müssen uns vor keinem verstecken"

Dresden - Mitgefiebert. Das ist vermutlich das richtige Wort für Dynamos Niklas Hauptmann (29), wenn es um die Vorwoche geht. Er lag beim 1:1 seiner Jungs gegen Bielefeld krank auf dem Sofa und schaute das Spiel am TV. "Das Schlimmste überhaupt", sagt er. Jetzt ist er wieder fit und wird am Samstag (13 Uhr) auf Schalke erstmals auf dem Rasen stehen.

Wieder fit: Niklas Hauptmann (29) wird am Samstag seinen Mannen in Gelsenkirchen auf den Rasen führen. © IMAGO/Zink

Im Oktober 2019 stand er im Kader des 1. FC Köln und war beim Bundesligaspiel mit in der Veltins-Arena. Gespielt hat er beim 1:1 nicht. "Das war aber 'ne coole Stimmung im Stadion", weiß er noch. Die gibt es nun wieder.

Über 60.000 werden da sein, 5700 Fans kommen aus Dresden. Das wird von der Atmosphäre her kochen. Für die meisten im Dynamoland ist es nach dem Auftritt am 1. November im Berliner Olympiastadion das zweite ganz große Highlight der Saison.

"Natürlich ist das von der Zuschauerzahl her etwas Besonderes. Ich denke an die knapp 6000 von uns, die da mitkommen. Das ist gut für uns. Ansonsten geht es um drei Punkte und darauf sollten wir uns konzentrieren", bleibt Hauptmann ganz nüchtern.

Es ist vielleicht auch das Beste derzeit für Dynamo. Bei sich bleiben, nicht träumen, schon gar nicht abheben. Trotz der sieben Punkte in der Rückrunde ist noch nichts erreicht. Wäre jetzt Schluss, ginge es in die Relegation.

Dann doch lieber noch weiter den Hamster spielen und Punkte sammeln für den sicheren Klassenerhalt. Drauf hat es die Truppe, das hat sie in den ersten drei Spielen des noch jungen Kalenderjahres bewiesen - im Gegensatz zu Schalke, das vielleicht seinen ersten Hänger der Saison hat.