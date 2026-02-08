SGD egalisiert 0:2-Rückstand auf Schalke und punktet auch beim Tabellenführer!

Dynamo Dresden bleibt in diesem Jahr ungeschlagen! Trotz eines Dzeko-Doppelpacks punktet die SGD beim 2:2 (0:0) gegen Schalke 04.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Gelsenkirchen - Dynamo Dresdens Serie hält! Auch im vierten Spiel des Jahres bleibt die SGD ungeschlagen und punktet beim Tabellenführer Schalke 04. Trotz 2:0-Führung der Hausherren hieß es am Ende 2:2 (0:0).

In der ersten Hälfte waren die Schwarz-Gelben noch das bessere Team, konnten das aber nicht in Tore ummünzen. Stattdessen drehte nach der Pause Schalke auf, Star-Neuzugang Edin Dzeko (52., 70. Minute) traf bei seinem Startelf-Debüt gleich doppelt. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen. Ein Eigentor von Hasan Kurucay (78.) brachte Dynamo wieder ins Spiel, kurz vor Ende der regulären Spielzeit bescherte Thomas Keller (88.) seiner SGD dann tatsächlich den Ausgleich. Trotz des Punktes bleibt die SGD aber auf dem 17. Tabellenplatz stehen, weil der 1. FC Magdeburg am Freitag bei Greuther Fürth gewann. Endstand: Schalke 04 - Dynamo Dresden 2:2 (0:0) Tore: 1:0 Edin Dzeko (52. Minute), 2:0 Edin Dzeko (70. Minute), 2:1 Hasan Kurucay (78. Minute, Eigentor), 2:2 Thomas Keller (88. Minute) TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

15.25 Uhr: Thomas Stamm ist mit Punkt auf Schalke zufrieden

Thomas Stamm attestierte seiner Mannschaft eine "sehr gute erste Halbzeit". "Da müssen wir uns belohnen, sind wir besser drin, haben die besseren Möglichkeiten, auch wenn wir nicht die ganz dicken Chancen haben. Ich finde, da hast du das Spiel im Griff gehabt", sagte der Dynamo-Coach. "Dann siehst du die Qualität von Dzeko, die beiden Tore macht nicht jeder. Es war ein bisschen gegen den Spielverlauf, dann war Schalke ein bisschen besser drin. Wir haben aber gewusst, wir haben unsere Momente." Über 90 Minuten gesehen sei das Unentschieden verdient. "Mit dem Wissen, dass Tim uns nochmal einen drin gehalten hat, mit dem Wissen, dass wir in der ersten Halbzeit einen unnötigen Ballverlust von Jonas haben, wo Dzeko sich schon belohnen kann. Trotzdem, wenn ich die Art und Weise sehe, wie wir es gemacht haben, bin ich mit dem Punkt mehr als zufrieden."

15.15 Uhr: Edin Dzeko ärgert sich über Dynamo Dresdens Comeback

Edin Dzeko feierte bei seinem Startelf-Debüt gleich einen Doppelpack, für einen Sieg reichte es aber trotzdem nicht. Entsprechend angefressen war der Winter-Neuzugang. Es sei "schwer zu sagen", woran es liege, erklärte der Bosnier, mahnte aber die Defensive an: "Ich denke, eine Mannschaft, die zehn Gegentore in der Hinrunde bekommen hat und jetzt sechs in drei Spielen, ist etwas zu viel. Es waren zwei einfache Gegentore, eines ist ein klassisches Zweitligator, Fürth hat gestern drei solche Dinger gemacht. Ich dachte eigentlich, dass das 2:0 reicht." Seine eigenen sehenswerten Treffer wollte er nicht zu hoch hängen: "Ob aus einem Meter oder aus 20, scheißegal. Es ist einfach wichtig, dass der Ball über die Linie reinkommt. Aber heute bin ich nicht 100 Prozent zufrieden, wir wollten gewinnen nach drei nicht so guten Spielen. Da müssen wir weiter arbeiten, wenn man sieht, das reicht noch nicht."

Dynamo Dresden kommt nach 0:2 zurück und ringt Schalke 04 ein Unentschieden ab

Abpfiff: Das war's! Dynamo Dresden kommt nach dem 0:2-Rückstand noch einmal zurück und punktet bei Schalke 04!

90.+10: Wir sind schon zwei Minuten drüber. Passiert hier noch etwas?

90.+7: Die fällige Ecke köpft Ayhan deutlich drüber.

90.+6: Schalke nochmal ganz gefährlich! Eine Hereingabe von Becker kann Pauli aber zur Ecke klären.

90.+2: Pauli, ohnehin schon mit Turban gezeichnet, kriegt den nächsten Kopftreffer ab. Wieder eine Behandlungspause, Stamm kann nicht mehr reagieren.

90. Minute: Acht Minuten gibt es obendrauf, wegen der langen Behandlungspause von Pauli und Katic. Das wird eine heiße Nachspielzeit!

Dynamo Dresden gleicht kurz vor Schluss aus

88. Minute: Unfassbar, Dynamo Dresden gleicht tatsächlich aus! Es ist mal wieder ein Standard, bei einer Ecke fliegt Karius am Ball vorbei. Stattdessen bringt Kutschke das Leder nach vorn, Thomas Keller ist zur Stelle und köpft zum 2:2 ein!

Thomas Keller erzielt sein drittes Tor im vierten Spiel für Dynamo Dresden.

87. Minute: Offener Schlagabtausch jetzt, Karius fischt einen Rossipal-Schuss aus der Gefahrenzone.

86. Minute: Das gibt es doch nicht! Sylla taucht alleine vor Schreiber auf, doch der Dynamo-Keeper baut sich vor dem Beinahe-Winterabgang auf und verhindert das dritte Gegentor.

85. Minute: Bobzien will durchstarten und wird von Ayhan gestoppt, der dafür Gelb sieht.

83. Minute: Jetzt ist die SGD am Drücker, das Tor hat die Dresdner offensichtlich beflügelt. Erst wird ein Schuss von Bobzien geblockt, dann pflückt Karius eine Flanke aus der Luft.

81. Minute: Schalke nutzt jetzt sein letztes Wechselfenster. Felipe Sanchez betritt den Platz, dafür geht Ron Schallenberg.

Eigentor bringt Dynamo Dresden auf Schalke wieder ins Spiel

79. Minute: Dynamo ist wieder dran, Hasan Kurucay befördert das Leder zum 1:2 für die SGD ins eigene Tor! Eine Flanke von Rossipal prallt dem frisch eingewechselten Verteidiger an den Rücken und von dort aus ins Netz.

76. Minute: Viele Unterbrechungen jetzt, auch Schalke wechselt. Hasan Kurucay kommt für Debütant Moussa Ndiaye in die Partie.

75. Minute: Thomas Stamm nutzt seine letzten beiden Wechsel und bringt Stefan Kutschke für Jason Ceka sowie Konrad Faber für Jonas Sterner. Jetzt kann der SGD-Coach nicht mehr eingreifen.

73. Minute: Karius sitzt auf dem Boden und hält sich den Oberschenkel. Doch der Keeper kann ohne Behandlung weitermachen, auch wenn schon ein Mediziner auf den Platz geflitzt ist.

71. Minute: Direkt nach seinem zweiten Treffer wird der Doppeltorschütze ausgewechselt und holt sich ohrenbetäubenden Applaus ab. Für ihn kommt Moussa Sylla in die Partie.

Schalke 04 erhöht auf 2:0

70. Minute: Wieder Edin Dzeko! Schalke 04 erhöht auf 2:0. Ein Abspiel von Schreiber landet bei den Hausherren, über zwei Stationen wird Dzeko an der Strafraumkante bedient. Er legt all seine Klasse in den Schuss und donnert die Kugel aus dem Stand links ins Tor, Schreiber streckt sich, kommt aber nicht mehr ran.

67. Minute: Schallenberg holt sich die erst zweite Gelbe Karte der Partie ab, insgesamt ist es ein faires Spiel.

66. Minute: Doppelwechsel bei der SGD. Thomas Stamm bringt Ben Bobzien und Nils Fröling für Jakob Lemmer und Niklas Hauptmann.

65. Minute: In dieser Hälfte gelingt es Dynamo noch nicht, hinter die Schalker Abwehr zu kommen. Jetzt soll ein Freistoß die Wende bringen, eine kreative Variante über den völlig außerhalb des Getümmels stehenden Ceka verpufft aber.

63. Minute: Weiter geht's, beide Profis können zumindest vorerst weiterspielen, auch wenn Katic sein blutbeflecktes Trikot noch wechseln musste.

59. Minute: Behandlungspause auf dem Platz, beim Luftduell sind Katic und Pauli böse mit den Köpfen zusammengeprallt. Bei beiden fließt Blut, sie bekommen jeweils einen Turban um den Kopf gewickelt. Es scheint also weiterzugehen.

Julian Pauli (r.) und Nikola Katic können nur mit Turban weitermachen.

57. Minute: Thomas Stamm wechselt zum ersten Mal und bringt Vincent Vermeij für Christoph Daferner.

56. Minute: Schalke macht jetzt richtig Druck, Becker schließt von links in Richtung langer Pfosten ab. Nur um Zentimeter streicht die Kugel vorbei, Schreiber wäre geschlagen gewesen.

55. Minute: Nach diesem Schlag muss sich die SGD erst einmal sammeln. Reißt die Ungeschlagen-Serie der Schwarz-Gelben in diesem Jahr heute?

Schalke 04 führt gegen Dynamo Dresden

52. Minute: Da ist die Führung für Schalke, Edin Dzeko bringt die Hausherren in Front! Karaman arbeitet sich in den Dresdner Strafraum vor und findet links Aouchiche. Anstatt selbst abzuschließen, legt dieser aber noch einmal quer zu Dzeko, der volley an Schreiber vorbei einschiebt.

Edin Dzeko (M.) bringt Schalke in Führung.

49. Minute: Schalke kommt hier viel forscher aus der Kabine, hat nun die erste gute Gelegenheit dieser Halbzeit. Schallenberg wird im SGD-Sechzehner eingesetzt und schließt flach ab, Schreiber ist aber zur Stelle und pariert.

48. Minute: Und direkt der nächste Freistoß von Schalke hinterher, dieses Mal allerdings fast von der Mittellinie. Die SGD klärt zur Ecke.

47. Minute: Schalke kriegt gleich mal einen Freistoß knapp vor dem Dresdner Strafraum. Der frisch eingewechselte Aouchiche tritt an und schiebt die Kugel in Schreibers Arme, der Dynamo-Keeper kann den Ball sogar festhalten.

Der zweite Durchgang zwischen Schalke 04 und Dynamo Dresden läuft

46. Minute: Weiter geht's! Dynamo Dresden kommt unverändert aus der Partie, bei Schalke kommt Adil Aouchiche für Christian Gomis.

Halbzeit: Wir sehen eine unterhaltsame Partie, in der die SGD gegen den Tabellenführer mehr Spielanteile hat! Der letzte Pass, die letzte Konsequenz fehlt den Gästen allerdings noch, um das Chancenplus auch in Tore umzuwandeln. Auf der anderen Seite hatte Edin Dzeko die Führung auf dem Fuß, die dicke Gelegenheit aber nicht genutzt.

Dynamo Dresden und Schalke 04 gehen torlos in die Pause

Halbzeit: Es bleibt vorerst beim 0:0, Pause in Gelsenkirchen!

45.+1: Das hätte gefährlich werden können: Irgendwie rutscht der Ball durch mehrere Dresdner hindurch zu Dzeko, der sich aber nicht direkt selbst auf den Weg macht, sondern nochmal nach links abgibt. Dadurch kann Dynamo die Situation klären.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es obendrauf.

45. Minute: Amoako gewinnt den Ball im Mittelfeld, dann will Dynamo es aber zu schnell machen, die Kugel landet vorne im Nirgendwo.

42. Minute: Hauptmann räumt Becker ab und sieht dafür die erste Gelbe der Partie.

40. Minute: Schalke kann für Entlastung sorgen und kommt zum Eckball, nachdem Rossipal eine Flanke von El-Faouzi ins Toraus geblockt hat. Die bringt den Hausherren aber nichts ein, Dynamo steht hinten souverän.

Dynamo Dresden das bessere Team gegen Schalke 04

36. Minute: Wieder dringt Dynamo in den Gelsenkirchener Strafraum ein, doch ein Missverständnis zwischen Rossipal und Hauptmann sorgt dafür, dass Schalke an den Ball kommt. Dann schießt Gomis Lemmer an und verschafft seinem Team so den Abstoß und Zeit zum Durchschnaufen.

34. Minute: Amoako lässt sich rechts eigentlich zu viel Zeit, findet dann aber Ceka im Strafraum, der den in die Tiefe startenden Sterner einsetzt. Dessen Pass ins Zentrum findet allerdings keinen Abnehmer. Hier war mehr drin!

32. Minute: Dynamo ist jetzt am Drücker. Nach einem Einwurf zirkelt der Ball durch die Reihen der Schwarz-Gelben, Ceka setzt dann Sterner auf der rechten Seite in Szene. Doch der Rechtsverteidiger trifft nicht richtig und schlägt am Tor vorbei.

30. Minute: Quasi aus dem Nichts drischt Keller den Ball von links aufs Schalker Tor. Karius steht zu weit vorne, schätzt den Ball zu seinem eigenen Glück aber richtig ein, denn die Kugel kommt rund zwei Meter neben dem Kasten runter.

30. Minute: Rossipal versucht es aus rund 25 Metern direkt, bleibt aber in der Mauer hängen.

28. Minute: Ceka marschiert durch die Schalker Reihen und wird dann unfair gestoppt. Es gibt Freistoß aus aussichtsreicher Position für die SGD, erst einmal muss allerdings Amoako behandelt werden, der in einem Zweikampf zuvor gestürzt war.

23. Minute: Riesenchance für die Hausherren! Dzeko erläuft einen zu kurz geratenen Rückpass von Sterner und umkurvt den herausgeeilten Schreiber. Das Tor ist leer, aber der Winkel zu spitz, sodass Schalkes Star-Neuzugang nur das Außennetz trifft. Was für eine Gelegenheit!

Edin Dzeko lässt die Führung liegen.

Dynamo Dresden lässt gegen Schalke 04 wenig zu

20. Minute: Erste Ecke des Spiels für Schalke 04. Schreiber faustet den Ball direkt raus, Hauptmann schlägt die Kugel schließlich aus der Gefahrenzone.

18. Minute: Die SGD kombiniert sich stark über das Feld, der Pass in die Spitze zu Daferner ist dann aber zu lang. Trotzdem machen die Gäste hier ein gutes Spiel, haben mehr Ballbesitz als der Tabellenführer und lassen hinten bisher wenig zu.

17. Minute: Ndiaye flankt von links in den Dresdner Strafraum, doch der Ball geht viel zu weit und findet keinen Abnehmer.

16. Minute: Sterner will tief in der gegnerischen Hälfte auf Ceka durchstecken, doch ein Schalker spritzt dazwischen. Die Kontergelegenheit spielt Königsblau aber nicht zu Ende.

14. Minute: Rossipal hält sich die Wade, wird behandelt. Hoffentlich kann Dynamos Linksverteidiger weitermachen.

13. Minute: Dynamo macht das Spiel schnell, Rossipal marschiert die linke Seite entlang und flankt dann nach innen. Dort scheint Daferner aber nicht mit dem Ball gerechnet zu haben, die Chance verpufft.

12. Minute: Eine Flanke der Hausherren pflückt Tim Schreiber aus der Luft, landet dabei aber auf Daferner. Kurze Rückversicherung, dass alles okay ist, dann geht es weiter.

Wenn Tim Schreiber eingreifen muss, hat er die Kugel bisher sicher.

10. Minute: Schalke schlägt den Ball quer über das Feld auf Gomis, der Rossipal im Laufduell beinahe abkocht. Doch der Dresdner drängt den Gelsenkirchener ab, sodass er mitsamt Ball ins Toraus läuft. Abstoß für Dresden.

8. Minute: Ein Freistoß bringt Schalke in die Nähe des Dresdner Kastens. Doch Becker trifft den Ball nicht richtig, sein Kopfball segelt weit vorbei.

5. Minute: Die erste dicke Möglichkeit für Dynamo! Die SGD läuft hoch an, Jakob Lemmer fasst sich ein Herz und versucht es unbedrängt aus rund 16 Metern direkt. Der Ball streicht nur knapp drüber, landet auf dem Tornetz.

2. Minute: Gerade einmal eine Minute läuft das Spiel, da wird auch schon zum ersten Mal unterbrochen. Rossipal und Gomis krachen zusammen, bleiben beide liegen. Es kann aber ohne Behandlung weitergehen.