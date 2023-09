Drei Dynamo-Spiele in 144 Stunden! So wird Stefan Kutschke regenerieren

Dynamo Dresden steht in der 3. Liga ein hammerhartes Programm bevor. So wird Kapitän Stefan Kutschke die Regeneration angehen.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Drei Spiele in 144 Stunden, 2032 Kilometer quer durch Deutschland, 26 Stunden im Bus: Dynamo Dresden steht in der 3. Liga mit den Spielen am Sonntag in Essen, am Mittwoch gegen den Halleschen FC und in einer Woche bei 1860 München vor einem Hammerprogramm.

Stefan Kutschke (34) muss bei der Regeneration mittlerweile Dinge auch anders machen, als noch vor zehn Jahren. © Lutz Hentschel Neun weitere Punkte sind das Ziel, dafür bedarf es aber vor allem Kraft und Regeneration. "Heißt auch, wir spielen nur, trainieren dafür kaum. Gibt doch nichts Schöneres für einen Fußballer", schmunzelt Stefan Kutschke (34). Aber auch er weiß, die Regeneration beginnt schon auf der Rückfahrt aus Essen. Es werden nicht einfach nur die Füße hochgelegt. "Da gibt's Recovery Boots, das ist so ein Beinmassage-Gerät, für die Lymphdrainage. Das hat jeder selbst mit, gibt es aber auch vom Verein. Da gibt es verschiedene Varianten. Das einfachste Mittel ist schlafen. Das ist die schönste Regeneration", so Kutschke. Und sicher, da lacht der Kapitän, hilft auch ein Bier mit seinen ganzen Mineralstoffen. Stefan Kutschke und das Thema Schlafen: "Ja, das ist erst mit dem Alter gekommen, dass du mehr brauchst. Ich wollte das früher nicht glauben, wenn die Leute gesagt haben, du wirst irgendwann mehr schlafen. Jetzt kann ich es bestätigen." Dynamo Dresden Keine Schonung für Dynamos Mittelfeld-Ass Hauptmann Am Sonntag um 13.30 Uhr will und muss er ausgeschlafen sein. Auf Dynamo wartet ein Brett. Essen ist ein schwerer Gegner, die Hafenstraße war schon im Vorjahr beim mühsamen 1:1 ein unangenehmes Pflaster - auch von der Stimmung her. Die 19.000 Fans machen Rabatz.

