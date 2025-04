Dreimal die Eins! Dynamo-Noten zum klaren Sieg im Kracher-Duell

Dynamo-Knipser Christoph Daferner traf nach nur drei gespielten Minuten zur 1:0-Führung. © Imago / Jan Huebner

Tim Schreiber: In der 20. Minute das erste Mal den Ball in den Händen – ohne groß was dafür geleistet zu haben. Kurz danach klingelte es, da konnte er nichts machen. Ansonsten auf bekanntem Terrain immer da, ohne großen Fehl und Tadel. TAG24-Note: 2

Jonas Sterner: Dicke Torchance in der 16. Minute, den kann man schon machen. Defensiv im ersten Durchgang hin und wieder mit Problemen und mit seiner vierten gelben Karte (41.) – Sperre droht im Endspurt. Note: 3

Claudio Kammerknecht: Vier, fünf wichtige Kopfballduelle, die er allesamt gegen Brünker und Sonnenberg verlor. In der 21. Minute klingelte es so zum 1:2. In der 76. Minute aber die Grätsche in letzter Sekunde gegen Feiertag – rettete auch die Bewertung. Note: 3

Lars Bünning: Gegenspieler Brünker war schon in der 13. Minute so genervt von ihm, dass er eine Minute später gegen Dynamos Innenverteidiger ordentlich hinlangte und seine 5. Gelbe Karte kassierte. Starke Leistung über 90 Minuten und zwei, drei wichtige Rettungstaten! Note: 1

Sascha Risch: Hatte gerade in der ersten Halbzeit defensiv einige Probleme. Ließ auch die Flanke von Krüger vor dem 1:2 (21.) zu. Bereitete aber zugleich das 2:0 (11.) durch Saarbrückens Thoelke mit seiner Flanke vor. Note: 3

Lukas Boeder (bis 73.): Wollte er seinen alten Kollegen nicht wehtun? Hätte in der 16. Minute das 3:0 machen können, überließ aber Sterner. Genauso in der 67., da klingelte es aber zum 4:1, weil Kother noch traf. Note: 3