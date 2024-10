Wie schon gegen Düsseldorf: Macht's noch einmal, ihr Dynamos!

Am Mittwochabend hofft Drittligist Dynamo Dresden auf die nächste Sensation im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten aus Darmstadt.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Auf in die nächste magische Pokalnacht! Am Mittwochabend um 20.45 Uhr empfängt Drittligist Dresden Zweitligist Darmstadt. Dynamo ist leicht der Underdog, will aber wie schon in Runde eins gegen Düsseldorf (2:0) über sich hinaus wachsen.

Christoph Daferner (M.) mit seinem Tor zum 1:0 in der 1. Runde gegen Düsseldorf. Er war der Dosenöffner für eine rauschende Pokalnacht. © imago/Jan Hübner Die Fans sind bereit, für eine Gänsehaut-Atmosphäre zu sorgen. Die Spieler wollen den Funken überspringen lassen. Macht's noch einmal, Jungs! Die Fortuna-Partie ist immer noch in aller Munde. Sie legte den Maßstab, an dem die SGD in der Folge immer einmal wieder scheiterte. Zu gut war der Auftritt gegen den aktuellen Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Am Mittwoch soll es wieder so laufen, egal ob über 90 oder 120 Minuten oder gar im Elfmeterschießen. Dynamo Dresden Keiner fiel ab, aber dominante Dynamos krönen sich einfach nicht "Das ist eine große Vorfreude. Gerade wenn man das Düsseldorf-Spiel nimmt, welch eine Atmosphäre da herrschte, das ganze Stadion in Gelb. Die Emotionen kommen seit Montag ein Stück weit wieder auf. Es ist ein weiteres Bonusspiel", so Thomas Stamm. "Wir wollen gegen einen aktuell sehr guten Gegner zeigen, dass wir zu Hause nicht leicht zu schlagen sind."

Heimstarke Dynamos haben nichts zu verlieren - Kutschke dabei!