Überraschender Wechsel zur Konkurrenz: Darum platzte die Hoti-Rückkehr zu Dynamo

Dresden - Diese Wende im Poker um Andi Hoti (22) hat wohl niemand kommen sehen: Anstatt bei Dynamo Dresden unterschrieb der Innenverteidiger am Deadline Day plötzlich bei Eintracht Braunschweig.

Beim 1. FC Magdeburg wurde Andi Hoti (22) nicht glücklich. Nun versucht er sein Glück bei Eintracht Braunschweig. © Robert Michael/dpa

Bis zuletzt hatte die SGD versucht, eine Einigung mit dem 1. FC Magdeburg zu erzielen, wie Sportchef Sören Gonther (39) gegenüber TAG24 erklärte.

"Wir haben uns seit Ende Dezember bis gestern Mittag mit Andi beschäftigt", sagte der 39-Jährige am Tag nach dem Deadline Day.

Dabei war es nicht um eine weitere Leihe des Innenverteidigers wie schon vor einem Jahr gegangen, sondern um einen fixen Transfer.

So hätte die SGD mit Hoti Planungssicherheit gehabt, schließlich spielt das aktuelle Innenverteidiger-Duo Thomas Keller (26) und Julian Pauli (20) nur auf Leihbasis bei den Schwarz-Gelben und kehrt im Sommer zu seinen jeweiligen Stammvereinen 1. FC Heidenheim und 1. FC Köln zurück.

Man habe Magdeburg ein "sehr, sehr gutes Angebot" unterbreitet, alle Parameter für einen Wechsel Hotis nach Dresden seien erfüllt gewesen. Am Ende habe Magdeburg den Transfer aber verwehrt, erzählte Gonther: Der FCM habe ein Problem mit Dynamo gehabt.