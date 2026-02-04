Dynamo-Stütze Wagner fehlt auf Schalke: "Ärgert mich sehr"

Dresden - Allein 36 Gelbe Karten in sechs Zweitliga-Spielen, satte 90 in 14 Einsätzen bis runter in die Bayernliga Nord: Schiedsrichter Felix Wagner (25) lässt es gerne Karten hageln - da machte auch das eigentlich recht faire Kellerduell (1:1) zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld keine Ausnahme.

Sprintete während des Spiels aufs Feld und reparierte den Rasen: Michél Kniat (40). © imago/Jan Huebner

Da gab es viermal den gelben Karton, einmal sogar die Ampelkarte (erst die zweite von Wagner diese Saison) und auch einen Elfmeter (der achte, den er 2025/26 pfiff).

Streng genommen hätte auch Arminias Coach eine Verwarnung bekommen können, wurde aber (zu Recht!) verschont. "Ich habe vorher nicht gefragt, man hätte mir gerne eine geben können", sagte Michél Kniat (40) angesprochen auf seine Rasenreparatur weit auf dem Feld, als das Spiel noch lief.

"Für mich geht da das Risiko vor, damit die Jungs sich nicht an so einer Stelle verletzen. In dem Loch hätte man sich ja verstecken können. Das kann schnell aufs Knie gehen. Ich würde es immer wieder so machen."

Robert Wagner (22) sicherlich nicht. Dynamos Mittelfeldspieler bekam vom Unparteiischen nämlich gleich zweimal Gelb zu sehen und musste somit (wenn auch nur wenige Minuten vor dem Abpfiff) vorzeitig duschen gehen.

"Die erste kann man vielleicht geben, weil er schon hart in mich reinrauscht. Bei der zweiten wollte ich den Ball nicht wegspitzeln. Ich wollte Tony Menzel den Ball in den Lauf spielen, weil ich den Pfiff einfach zu spät gehört habe", erklärte der Sünder im Anschluss an das Unentschieden. Denn: "Ich weiß ja, dass ich schon Gelb habe. Da würde ich nie den Ball wegschießen. Das ärgert mich sehr. Aber daraus lernt man."