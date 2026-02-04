Dynamo-Stütze Wagner fehlt auf Schalke: "Ärgert mich sehr"
Dresden - Allein 36 Gelbe Karten in sechs Zweitliga-Spielen, satte 90 in 14 Einsätzen bis runter in die Bayernliga Nord: Schiedsrichter Felix Wagner (25) lässt es gerne Karten hageln - da machte auch das eigentlich recht faire Kellerduell (1:1) zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld keine Ausnahme.
Da gab es viermal den gelben Karton, einmal sogar die Ampelkarte (erst die zweite von Wagner diese Saison) und auch einen Elfmeter (der achte, den er 2025/26 pfiff).
Streng genommen hätte auch Arminias Coach eine Verwarnung bekommen können, wurde aber (zu Recht!) verschont. "Ich habe vorher nicht gefragt, man hätte mir gerne eine geben können", sagte Michél Kniat (40) angesprochen auf seine Rasenreparatur weit auf dem Feld, als das Spiel noch lief.
"Für mich geht da das Risiko vor, damit die Jungs sich nicht an so einer Stelle verletzen. In dem Loch hätte man sich ja verstecken können. Das kann schnell aufs Knie gehen. Ich würde es immer wieder so machen."
Robert Wagner (22) sicherlich nicht. Dynamos Mittelfeldspieler bekam vom Unparteiischen nämlich gleich zweimal Gelb zu sehen und musste somit (wenn auch nur wenige Minuten vor dem Abpfiff) vorzeitig duschen gehen.
"Die erste kann man vielleicht geben, weil er schon hart in mich reinrauscht. Bei der zweiten wollte ich den Ball nicht wegspitzeln. Ich wollte Tony Menzel den Ball in den Lauf spielen, weil ich den Pfiff einfach zu spät gehört habe", erklärte der Sünder im Anschluss an das Unentschieden. Denn: "Ich weiß ja, dass ich schon Gelb habe. Da würde ich nie den Ball wegschießen. Das ärgert mich sehr. Aber daraus lernt man."
Robert Wagner kassiert fünfte Gelbe und dann die Ampelkarte
So oder so hätte die Winterleihe vom SC Freiburg beim Highlight-Spiel auf Schalke am Samstag gefehlt. Denn mit bereits drei gelben Kartons im Gepäck aus der Hinrunde schlug der 22-Jährige in Elbflorenz auf. Gegen Fürth gab's den vierten, gegen die Arminia bereits in der 26. Minute Nummer fünf.
Noch im ersten Durchgang hätte Wagner bei ganz strenger Auslegung vom Platz fliegen können. Das passierte aber erst in der ersten Minute der Nachspielzeit, weil er eben den Ball nach Freistoßpfiff noch wegspitzelte.
Nun müssen seine Kollegen ohne den Dauerläufer und Mittelfeldstabilisator beim Tabellenführer auskommen. "Auswärts auf Schalke ist bestimmt immer besonders. Aber in der Rückrunde zählt jedes Spiel, da will man immer dabei sein, egal wo und gegen wen man spielt", gesteht Wagner.
Bei Heimspiel gegen den anderen Aufstiegsaspiranten Elversberg ist er ja aber wieder im Spiel ...
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Jan Huebner, Robert Michael/dpa