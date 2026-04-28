Dynamo-Abstieg 2022 abgehakt: Daferner denkt nicht zurück

Dresden - Nur einer aus Dynamos aktuellem Kader weiß noch, wie sich der Abstieg vom 24. Mai 2022 in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern angefühlt hat. Aber der will darüber eigentlich nicht mehr reden. Für Christoph Daferner (28) zählt nur das Hier und Jetzt.

Für Christoph Daferner (28) gilt nur die das Hier und Jetzt - und die Stärke der Mannschaft. © Lutz Hentschel

"Die Wichtigkeit des Spiels ist vielleicht ähnlich zu damals. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel am Samstag für uns. Aber ich glaube, die letzten Spiele waren nicht unwichtiger", gibt Dresdens Stürmer zu. Aber: "Von dem her habe ich gar nicht an vor vier Jahren denken müssen, weil es jetzt auch schon ein bisschen vergangen ist."

Nach dem besiegelten Abstieg drangen "Fans" in die Katakomben des Rudolf-Harbig-Stadions ein, wollten auch den Mannschaftsbus stürmen. Aber Daferner hat nach vier Jahren "jetzt trotzdem nicht diese Gedanken von den Dingen im Kopf, die rund um den Sport passiert sind. In keinster Weise".

Der 28-Jährige meint: "Wichtig ist, dass wir uns auf das fokussieren, was wir beeinflussen können. Und das ist einfach eine gute Leistung am Samstag. Und ich glaube, es wird wieder eine geile Stimmung sein im Stadion."

Ohnehin herrscht in der Truppe und auch im Umfeld eine ganz andere Stimmung als damals. Weil es sich die Mannschaft über die Rückrunde hinweg mit sechs Siegen und 22 Punkten erarbeitet hat.