1860-Stürmer in Elbflorenz! Schlendert hier ein potenzieller Dynamo-Neuzugang durch Dresden?
Dresden/München - Zwei Familien schlenderten am Dresdner Zwinger entlang, gingen spazieren mit zwei Kindern und Hund. Das normale Bild an einem sonnigen Wochenende könnte einen interessanten Hintergrund haben. Denn man könnte auf den Aufnahmen einen Neuzugang von Dynamo Dresden beim Besuch seines möglichen neuen Zuhauses sehen.
Einer der beiden Männer auf dem Bild spielt bereits bei der SGD: Offensivmann Nils Fröling (26). Der andere könnte sich bald das schwarz-gelbe Trikot überziehen - es ist Stürmer Sigurd Haugen (28) von 1860 München.
Schon seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte darüber, dass Dynamo seine Fühler nach dem Offensivmann ausgestreckt haben soll. In der aktuellen Saison in der 3. Liga überzeugt der Norweger bislang mit 15 Toren in 32 Spielen. Aus dem Aufstiegsrennen haben sich die Löwen bereits verabschiedet, doch für Haugen könnte - im Falle des Klassenerhalts von Dynamo - der Sprung in die 2. Bundesliga dennoch gelingen.
Haugen soll allerdings nicht nur von Dresden, sondern auch von weiteren Zweitligisten, unter anderem Holstein Kiel, umworben sein. In München besitzt er noch bis 30. Juni 2027 einen Vertrag, wer ihn haben will, muss eine Ablöse zahlen.
Bei der Überzeugungsarbeit pro Dynamo könnte eben dann Fröling ins Spiel kommen, der seinem Kumpel womöglich darüber berichtet hat, wie schön es in Elbflorenz ist.
Die beiden kickten in der vergangenen Saison gemeinsam bei Hansa Rostock. Haugen war von Aarhus GF an die Kogge ausgeliehen. Dort freundeten sich die Spieler an.
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Nils Fröling und Sigurd Haugen spielten schon bei Hansa Rostock gemeinsam
Am Wochenende besuchte dann Sigurd Haugen gemeinsam mit seiner Freundin Marlene und den beiden Söhnen Julius (2) und August, der am Heiligabend 2025 geboren wurde, Familie Fröling eben in Dresden.
Da konnten sich Nils und seine Frau Hanna schon einmal Elterntipps einholen, die beiden erwarten in den kommenden Wochen nämlich ihren ersten Nachwuchs. Im Sommer 2025 hatte sich das Paar in Schweden das Jawort gegeben, Familie Haugen war natürlich dabei.
Ob der Besuch am Wochenende nun rein privater Natur war oder Haugen tatsächlich intensive Gespräche mit Dynamo führt, wird sich wohl in den kommenden Wochen zeigen. Am Samstag stand er beim Heimerfolg von 1860 gegen den SSV Ulm noch für die Löwen auf dem Rasen, schoss beim 3:2-Erfolg das Tor zum 2:0.
Fröling, der im vergangenen Sommer nach Dresden kam, besitzt bei der SGD noch einen Vertrag, dürfte mit seinen Einsatzzeiten in der Rückrunde allerdings wenig zufrieden sein. In der Hinrunde stand er in 16 von 17 Partien auf dem Platz, schoss drei Tore. Doch ausgerechnet zum Rückrundenauftakt gegen Fürth fiel er erkrankt aus. Danach brachte er es nur noch auf sechs Kurzeinsätze, sechsmal stand er gar nicht im Kader, so wie zuletzt gegen Bochum und in Düsseldorf.
Kommt Haugen wirklich, wäre er sogar ein direkter Konkurrent Frölings, auch wenn Haugen eigentlich der klassische Mittelstürmer ist, Fröling auf den Außen spielen kann.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Ulrich Wagner, Screenshot/Instagram/sigurdhaugen