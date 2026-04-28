Dynamo-Dresden-Blog: Fast volle Kapelle beim öffentlichen Training

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Dynamo-Dresden-Blog: Krimi im Abstiegskampf! So hat die SGD-Konkurrenz gespielt

Dresden - Dynamo Dresden muss im Kampf gegen den Abstieg einen Rückschlag verdauen. Am Freitagabend unterlag das Team von Trainer Thomas Stamm auswärts bei Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (0:2).

Somit bleibt alles beim Alten: Der heiße Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ist in dieser Saison einfach brutal. Drei Spiele stehen für die Schwarz-Gelben jetzt noch an und alle haben es in sich: Am 2. Mai daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Am 9. Mai auswärts bei Eintracht Braunschweig und schließlich am letzten Spieltag am 17. Mai zu Hause gegen Holstein Kiel.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

28. April, 16.38 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Sapina und Sterner

Bei bestem Frühlingswetter bittet Thomas Stamm sein Team zum öffentlichen Training und hat dabei gleich Grund zur Freude: Fast alle Spieler sind fit, er kann aus dem Vollen schöpfen.

Lediglich Elias Bethke muss komplett passen, Vinko Sapina steht zumindest wieder für individuelles Training auf dem Platz. Auch Jonas Sterner ist nach dem Schreck gegen Fortuna Düsseldorf, als er nach der Partie ins Krankenhaus gebracht werden musste, wieder mit dabei. Zwar beendete er die Einheit frühzeitig, kündigte aber an, ab Mittwoch wieder voll zu trainieren.

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Die Dynamos bereiten sich intensiv auf das bevorstehende Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern vor.
Die Dynamos bereiten sich intensiv auf das bevorstehende Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern vor.  © Aliena Rein/TAG24
Abschlüsse und Spielzüge stehen heute auf dem Programm.
Abschlüsse und Spielzüge stehen heute auf dem Programm.  © Aliena Rein/TAG24

26. April, 15.36 Uhr: Krimi im Abstiegskampf: So hat die Konkurrenz von Dynamo Dresden gespielt

Nach der Niederlage von Dynamo Dresden am Freitagabend in Düsseldorf und den Siegen von Kiel und Bielefeld am Samstag, ist die Tabelle am Sonntag nicht noch enger zusammengerutscht.

Das lag daran, dass mit dem 1. FC Magdeburg und der SpVgg Greuther Fürth zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf verloren haben.

Trotzdem hat die SGD Boden im Vergleich zur Vorwoche verloren. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Pünktchen, vergangene Woche waren es vier. Doch die Schwarz-Gelben wissen, dass sie noch drei Spiele lang Vollgas geben müssen, Trainer Thomas Stamm betont dies seit Monaten.

Die Ergebnisse vom 31. Spieltag im Überblick:

Freitag:

Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 3:1

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig 0:2

Samstag:

Karlsruher SC - Hannover 96 1:3

Hertha BSC - Holstein Kiel 0:1

Preußen Münster - Arminia Bielefeld 2:3

SV Darmstadt 98 - SV Elversberg 3:3

Sonntag:

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 2:1

SV Paderborn - Schalke 04 2:3

1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg 1:0

25. April, 11.26 Uhr: So geht es Dynamo Dresdens Spieler Jonas Sterner nach dem Foul von Cedric Itten

Nachdem Cedric Itten (29) ihm die Hand ins Gesicht geschlagen hatte, musste Dynamo Dresdens Verteidiger Jonas Sterner (23) nach der 1:3-Niederlage in Düsseldorf ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach eingehenden Untersuchungen gab es noch am Abend Entwarnung. Wie die SGD auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hat sich Sterner glücklicherweise nicht schwer verletzt und konnte die Klinik noch am Freitagabend wieder verlassen.

Der SGD-Bus war da schon in Richtung Dresden losgerollt, weshalb Sterner mit dem Auto in die sächsische Landeshauptstadt gefahren wurde. Bleibt für Dynamo zu hoffen, dass Sterner bis Samstag wieder einsatzfähig ist. Mit Konrad Faber stünde aber auch adäquater Ersatz parat.

Jonas Sterner (23) bekam in Düsseldorf die Hand von Cedric Itten ins Gesicht. Der Außenverteidiger konnte das Krankenhaus aber noch am Freitagabend wieder verlassen.
Jonas Sterner (23) bekam in Düsseldorf die Hand von Cedric Itten ins Gesicht. Der Außenverteidiger konnte das Krankenhaus aber noch am Freitagabend wieder verlassen.  © IMAGO / Steinsiek.ch

24. April, 22 Uhr: Dynamo Dresden erleidet Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt

Mit der bitteren 1:3 (0:2)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf hat Dynamo Dresden einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten.

Alle Infos könnte Ihr in unseren Artikeln zum Spieltag erfahren:

Herber Rückschlag im Abstiegskampf! Dynamo verliert in Düsseldorf und rutscht wieder tief rein

Dynamo-Noten gegen Düsseldorf: Zweimal die Fünf! Glänzen kann bei SGD-Rückschlag keiner

Dynamo-Trainer sieht "klare Tätlichkeit": Jonas Sterner im Krankenhaus

Enttäuschter Vermeij gibt die Richtung vor: "Mund abwischen, weitermachen"

23. April, 11.00 Uhr: Drei Ausfälle bei Dynamo Dresden, bei zwei Spielern besteht Hoffnung

Nur die drei üblichen Namen wurden zunächst genannt, als es darum ging, wer nicht für Dynamo Dresden am Freitagabend (18.30 Uhr) in Düsseldorf die nächsten drei Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga mit einfahren kann. Sind Tim Schreiber und Thomas Keller also wieder fit? Ein klares Vielleicht!

Elias Bethke, Lennart Grill und Vinko Sapina fehlen noch immer, werden wohl auch in den restlichen vier Partien nicht mehr eingreifen können. Stammkeeper Schreiber und Innenverteidiger Keller aber schon.

Beide wurden dann doch noch als "fraglich" deklariert, haben die Woche aber voll mittrainiert. Ob sie spielen, soll eher eine "perspektivische" Entscheidung werden, so Thomas Stamm. „Es gibt nicht nur dieses eine wichtige Spiel, es gibt noch vier. Wenn sie bei einhundert Prozent sind, sind sie dabei“, erklärt Dynamos Coach.

Wenn die Eurowings-Maschine heute um 17 Uhr vom Flughafen Dresden abhebt, werden beide mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dabei sein. Alles Weitere wird der Spielberichtsbogen eine Stunde vor Anpfiff zeigen.

Bei Tim Schreiber (l.) und Thomas Keller (r.) besteht die Hoffnung, dass sie in Düsseldorf wieder spielen können.
Bei Tim Schreiber (l.) und Thomas Keller (r.) besteht die Hoffnung, dass sie in Düsseldorf wieder spielen können.  © Imago / Jan Huebner
Thomas Stamm (43, r.) wollte sich noch nicht festlegen, ob Thomas Keller und Tim Schreiber wieder spielen können.
Thomas Stamm (43, r.) wollte sich noch nicht festlegen, ob Thomas Keller und Tim Schreiber wieder spielen können.  © TAG24/Jens Maßlich

21. April, 17.55 Uhr: Ex-Dynamo Philipp Zeiger beendet seine Karriere

Nach gut 500 Pflichtspielen ist Schluss! Der gebürtige Dresdner und frühere Jungprofi von Dynamo Philipp Zeiger (35) beendet im Sommer seine Karriere. Dies teilte sein aktueller Verein, der SV Babelsberg 03, am Dienstag mit.

Der großgewachsene Abwehrhüne (1,94 Meter) wurde beim FV Dresden Nord ausgebildet und schaffte 2008 den Sprung zu den SGD-Profis.

2010 verließ er die Dynamos Richtung VFC Plauen und startete eine langjährige Regionalliga-Laufbahn mit 360 Partien in der vierten Spielklasse für den Halleschen FC, Rot-Weiss Essen, die VSG Altglienicke und zuletzt die Filmstädter.

Der gebürtige Dresdner und frühere Dynamo-Jungprofi Philipp Zeiger (heute 35) hängt am Saisonende die Fußballschuhe an den Nagel.
Der gebürtige Dresdner und frühere Dynamo-Jungprofi Philipp Zeiger (heute 35) hängt am Saisonende die Fußballschuhe an den Nagel.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

21. April, 14.40 Uhr: Dynamo Dresden erhält Lizenzen für 2. Bundesliga und 3. Liga

Dynamo Dresden hat von der DFL die Lizenz für die Teilnahme an der 2. Bundesliga in der kommenden Saison erhalten. Dabei erfüllte die SGD alle Zulassungsvoraussetzungen, sodass die Lizenz ohne Bedingungen erteilt wurde.

"Wir können stolz darauf sein, erneut die Lizenz ohne Bedingungen erhalten zu haben und somit fest für die kommende Spielzeit planen zu können. Besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Eigenleistung in diesen anspruchsvollen Zeiten, ist dieses Ergebnis für uns als Verein sehr hoch einzuschätzen", sagte Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann.

Zwar gebe es "wenige Auflagen, die wir infrastrukturell oder personell nachbessern müssen", diese schmälerten aber nicht die geleistete Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Spielertrieb ermöglichten, betonte Zimmermann und bedankte sich bei allen Beteiligten.

Parallel dazu beantragte Schwarz-Gelb für den Abstiegsfall auch die Lizenz für die 3. Liga, die vom DFB ebenfalls ohne Bedingungen erteilt wurde.

Hält die SGD sportlich die Klasse, steht der nächsten Zweitliga-Saison nichts mehr im Weg.
Hält die SGD sportlich die Klasse, steht der nächsten Zweitliga-Saison nichts mehr im Weg.  © Lutz Hentschel

20. April, 13.50 Uhr: Vorverkauf für das Dynamo-Match in Braunschweig

Aufgepasst, Fans: Am kommenden Mittwochvormittag startet bei Dynamo der Ticket-Vorverkauf zum letzten Auswärtsspiel der Saison.

Wie die SGD via Website und Instagram bekannt gab, werden ausschließlich Vereinsmitglieder dann ab 10 Uhr die Chance bekommen, sich Karten für das Match am vorletzten Spieltag bei Keller-Konkurrent Eintracht Braunschweig (9. Mai, Anstoß 13 Uhr) zu sichern.

Für das letzte Auswärtsspiel der Saison können sich Dynamo-Fans am Mittwoch Tickets sichern.
Für das letzte Auswärtsspiel der Saison können sich Dynamo-Fans am Mittwoch Tickets sichern.  © Lutz Hentschel

19. April, 11 Uhr: Was macht die Konkurrenz im Abstiegskampf?

Dynamo Dresden feierte am Samstag einen 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum und steht jetzt mit 35 Punkten auf dem elften Rang. Wie wichtig der Heimdreier war, zeigt der Blick auf die anderen Plätze: Von den anderen "Kellerkindern", die am Wochenende bisher im Einsatz waren, verlor nur Fortuna Düsseldorf mit 0:2 gegen den direkten Konkurrenten aus Magdeburg.

Bereits am Freitagabend hatte Holstein Kiel den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 geschlagen, Arminia Bielefeld holte durch das 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg immerhin einen Punkt.

Am Sonntag sind dann noch die aktuell letztplatzierten drei Klubs im Einsatz, und alle müssen bei Topteams ran: Eintracht Braunschweig (30 Punkte) empfängt Hertha BSC, Greuther Fürth (30) Darmstadt 98 und Schlusslicht Preußen Münster (28) ist bei Schalke 04 zu Gast.

Für Dynamo bedeutet das: Sollte keiner dieser Mannschaften der Coup gelingen, wächst der Vorsprung auf den Relegationsplatz zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison auf fünf Zähler an. Doch auch ohne Überraschungen bleibt die Situation im Tabellenkeller spannend, besonders, weil an den restlichen vier Spieltagen noch zahlreiche Konkurrenten direkt gegeneinander spielen.

Der 1. FC Magdeburg steht durch den Sieg bei Fortuna Düsseldorf jetzt mit 33 Punkten auf Platz 13.
Der 1. FC Magdeburg steht durch den Sieg bei Fortuna Düsseldorf jetzt mit 33 Punkten auf Platz 13.  © Julius Frick/dpa

16. April, 14.50 Uhr: Dynamo Dresden droht Ausfall von drei Spielern

Es gibt Dinge über Thomas Stamm, die wissen nur wenige. Eine Sache zum Beispiel, die hat Dynamos Coach nur seinen Co-Trainern anvertraut.

Der Schweizer hat sich zur Winterpause ein Punkteziel gesetzt, das er aber nicht kommunizieren will. "Ob die Zahl am Ende kommt oder nicht, ist nicht entscheidend. Die Zahl ist ambitioniert, wenn weniger reichen, auch gut", so Stamm.

Gibt's gegen Bochum am Samstag wieder drei Zähler, ist der nächste große Schritt in Sachen Zweitliga-Verbleib zumindest gemacht. Dafür kommen auch Kofi Amoako und Robert Wagner nach Gelbsperre wieder zurück.

Allerdings ist fraglich, ob Niklas Hauptmann (Schulter) und Thomas Keller (Fuß) wieder zur Verfügung stehen. Ebenfalls unklar: Vincent Vermeij. Der Niederländer laboriert an Rückenproblemen, konnte zuletzt nicht trainieren.

Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (43) muss im Heimspiel gegen den VfL Bochum womöglich auf gleich mehrere Spieler verzichten.
Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (43) muss im Heimspiel gegen den VfL Bochum womöglich auf gleich mehrere Spieler verzichten.  © TAG24/Jens Maßlich

14. April, 16.46 Uhr: Armin Schuster lobt vorgestellte Maßnahmen

Unmittelbar nach den von Dynamo Dresden vorgestellten Maßnahmen im Zuge der Ausschreitung im Heimspiel gegen Hertha hat Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) reagiert – und die Sportgemeinschaft in ihrer Konsequenz gelobt.

"Die SG Dynamo Dresden hat im Nachgang zu den völlig inakzeptablen Vorkommnissen der vergangenen zwei Wochen ein erstes beachtliches Bündel von Maßnahmen vorgestellt und geht damit deutlich über die bisher gewohnte Rhetorik im Fußball hinaus", hieß es in einer Mitteilung des Staatsministers.

"Dass alle entscheidenden Gremien des Vereins – Aufsichtsrat, Präsident und beide Geschäftsführer – mit einer Stimme sprechen, ist ein neues und ermutigendes Zeichen, das jede Unterstützung verdient und auf dessen Grundlage jetzt beim Thema Sicherheit Wirkung erzielt werden muss", fügte der CDU-Politiker an.

Es seien jetzt "alle Register zu ziehen", denn nach den Ausschreitungen stehen der Klub und seine Fanszene in den kommenden Heimpartien vor einer "entscheidenden Nagelprobe".

"Die Vorfälle zeigen einmal mehr, dass Stadionverbote und personalisierte Tickets zwei Seiten derselben Medaille sind und es auch für DFB und DFL höchste Zeit ist, beim Aufbau der beschlossenen Stadionverbotskommission endlich voranzukommen", so Schuster weiter. "Akut erwarte ich von DFB/DFL eine schnelle Entscheidung zu bundesweiten Stadionverboten für die an der Drittort-Auseinandersetzung zwischen Dresdner und Nürnberger Beteiligten."

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) gibt den von Dynamo vorgestellten Maßnahmen seinen Daumen nach oben. (Archivfoto)
Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) gibt den von Dynamo vorgestellten Maßnahmen seinen Daumen nach oben. (Archivfoto)  © Thomas Türpe

14. April, 16.17 Uhr: Lennart Grill schaut den Kollegen beim Training zu

Im Dresdner Schmuddelwetter bereitete sich die Sportgemeinschaft am Dienstagnachmittag auf das Heimspiel gegen Bochum vor.

20 Feldspieler waren dabei am Start, darunter auch Niklas Hauptmann (29), der zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte und gegen Nürnberg passen musste. Gleiches galt für Thomas Keller (26, Bein) und Vinko Sapina (30, Rücken), die am Dienstag individuell trainierten. Elias Bethke (23, Bauchmuskelzerrung) wirkte in der Vierergruppe der Torhüter wieder voll mit.

Und das unter den Augen seines Kollegen Lennart Grill (27): Der Keeper, der bereits seit Dezember vergangenen Jahres mit einer Knieverletzung ausfällt, schaute sich das Training seiner Mannschaftskameraden aus nächster Nähe an.

Lennart Grill (27, M.) war am Dienstag beim Training zugegen, konnte aber nach seiner Verletzung noch nicht mitwirken.
Lennart Grill (27, M.) war am Dienstag beim Training zugegen, konnte aber nach seiner Verletzung noch nicht mitwirken.  © TAG24/Tina Hofmann
Dynamo hat den vollen Fokus auf das Bochum-Spiel am Wochenende gerichtet.
Dynamo hat den vollen Fokus auf das Bochum-Spiel am Wochenende gerichtet.  © TAG24/Tina Hofmann

7. April, 17.55 Uhr: Personalsorgen bei Dynamo Dresden wachsen

Mehr als 200 Fans fanden sich am Dienstag in der Walter-Fritzsch-Akademie ein, um bei bestem Frühlingswetter das öffentliche Training von Dynamo Dresden zu verfolgen.

Nicht zu Gesicht bekamen sie dabei allerdings Niklas Hauptmann, der nach dem Hertha-Spiel noch über Schulterschmerzen klagte, und Jason Ceka, der einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Auch Vinko Sapina, nach wie vor am Rücken verletzt, fehlte im Training, Elias Bethke trainierte zumindest individuell.

Doch auch während des Trainings wurden die Personalsorgen nicht kleiner: Erst prallten Jonas Sterner und Alexander Rossipal zusammen und mussten behandelt werden. Zwar konnten beide das Training fortsetzen, Sterner griff sich aber immer wieder an die Seite. Noch schlechter lief es bei Thomas Keller: Der Dynamo-Abwehrchef musste am rechten Bein behandelt werden und die Einheit schließlich abbrechen.

Jonas Sterner (h.) und Alexander Rossipal liegen nach ihrem Zusammenprall am Boden.
Jonas Sterner (h.) und Alexander Rossipal liegen nach ihrem Zusammenprall am Boden.  © Lutz Hentschel
Auch Thomas Keller musste behandelt werden, für ihn ging es nicht weiter.
Auch Thomas Keller musste behandelt werden, für ihn ging es nicht weiter.  © Lutz Hentschel

2. April, 14.11 Uhr: Dynamo-Coach Stamm muss auf vier SGD-Akteure verzichten

Spieltag unter besonderen Umständen. Flutlicht und Hertha BSC rücken bei Dynamo Dresden am Samstagabend zunächst erst einmal in den Hintergrund. Das Gedenken an Hansi Kreische (†78) nimmt vorab seinen Platz ein.

"Wenn so eine Persönlichkeit, wie er es hier war, geht, dann beschäftigt das einen. Es gehört leider dazu, aber es erdet einen, dass es deutlich wichtigere Dinge im Leben gibt", erklärt Thomas Stamm (43).

Nichts hätte aber wohl Dynamos Legende mehr gewollt, als drei Punkte gegen den Hauptstadt-Klub und gegen den Abstieg. Bis auf den gelbgesperrten Stefan Kutschke (37), Vinko Sapina (30, Rücken) sowie die zwei Torhüter Lennart Grill (27) und Elias Bethke (23) sind für den Flutlichtkracher auch alle Mann an Bord.

Kann am Samstagabend nicht aus dem Vollen schöpfen: Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (43).
Kann am Samstagabend nicht aus dem Vollen schöpfen: Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm (43).  © TAG24/Jens Maßlich

1. April, 17.32 Uhr: Dynamo Dresden richtet Gedenkstätte für Hansi Kreische ein

Nach dem Tod von Ehrenspielführer und Klublegende Hansi Kreische (†78) hat der Klub noch am Mittwoch eine Gedenkstätte an der Lennéstraße am Rudolf-Harbig-Stadion eingerichtet.

Das Präsidium legte einen Blumenkranz nieder, wie die Schwarz-Gelben mitteilten. Alle Fans, die ebenfalls Blumen, Kerzen oder Trauerbotschaften ablegen möchten, könnten dies dort tun.

Fans können Dynamo-Ikone Hansi Kreische vor dem RHS gedenken.
Fans können Dynamo-Ikone Hansi Kreische vor dem RHS gedenken.  © Montage: Norbert Neumann (2)

31. März, 16.06 Uhr: Dynamos Keller und Bethke trainieren wieder mit

Die Dynamos stehen an diesem Mittwoch bei nasskaltem Wetter auf dem Platz und bereiten sich auf das kommende Flutlicht-Heimspiel (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die Berliner Hertha vor.

Die vor Ort anwesenden Fans sehen dabei die zuletzt ausgefallenen Thomas Keller (26) und Elias Bethke (23) zurück auf dem Grün, die individuell trainieren.

Abgesehen von Kofi Amoako (20), der wegen der "U21"-Länderspielreise fehlt, und Vinko Sapina (30) ist das Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) damit komplett.

SGD-Keeper Elias Bethke (23) ist mit von der Partie.
SGD-Keeper Elias Bethke (23) ist mit von der Partie.  © TAG24/Florian Mentele
Trainiert wie auch Bethke individuell: Thomas Keller (26).
Trainiert wie auch Bethke individuell: Thomas Keller (26).  © TAG24/Florian Mentele

30. März, 11.10 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag

Mit dem Ende der Länderspielpause beginnt für die Dynamos wieder der Zweitliga-Alltag.

SGD-Fans können am morgigen Dienstagnachmittag ab 15 Uhr beim öffentlichen Training auf dem Gelände der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie hautnah mitverfolgen, wie ihre Profis sich auf das bevorstehende Flutlicht-Heimspiel (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die Berliner Hertha vorbereiten.

SGD-Coach Thomas Stamm (43) &amp; Co. laden am Dienstag zum öffentlichen Training.
SGD-Coach Thomas Stamm (43) & Co. laden am Dienstag zum öffentlichen Training.  © Lutz Hentschel

27. März, 14.09 Uhr: Die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende sind da

Kalender raus und Stifte gezückt: Die Spieltermine von Dynamo Dresden bis Saisonende sind da. Demnach muss das Team von Trainer Thomas Stamm am Freitagabend, dem 24. April um 18.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf ran.

Danach folgen zwei Samstagsspiele daheim gegen Kaiserslautern und auswärts in Braunschweig, ehe am 17. Mai der letzte Spieltag mit einem Heimauftritt gegen Holstein Kiel ansteht.

Die Termine im Überblick:

24.4. Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden (18.30 Uhr)

2.5. Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr)

9.5. Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden (13 Uhr)

17.5. Dynamo Dresden - Holstein Kiel (15.30 Uhr)

Die DFL hat die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende veröffentlicht.
Die DFL hat die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende veröffentlicht.  © Lutz Hentschel

26. März, 16.17 Uhr: SGD entscheidet Testspiel gegen FK Mladá Boleslav für sich

Schluss für heute! Das war kein Leckerbissen, was Dynamo Dresden da vor rund 150 Fans in der Akademie gegen FK Mladá Boleslav abgeliefert hat. Für einen Sieg reichte es gegen den tschechischen Erstligisten trotzdem.

Beim 2:1 machten Christoph Daferner (54./FE) und Stefan Kutschke (115.) die Tore für Schwarz-Gelb. Filip Lehky (97.) glich zwischenzeitlich aus.

Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Wenig Glanz gegen Erstligisten: Schwaches Testspiel von Dynamo reicht trotzdem zum Sieg".

Schluss in der Walter-Fritzsch-Akademie!
Schluss in der Walter-Fritzsch-Akademie!  © TAG24/Jens Maßlich

26. März, 16.14 Uhr: Dynamo Dresden liegt wieder in Führung

115. Minute: Fehlende Effizienz kann man Dynamo nicht verwerfen! Eine der wenigen Chancen im zweiten Durchgang nutzte Stefan Kutschke per Kopf zur erneuten 2:1-Führung. Niklas Hauptmann hatte geflankt.

Nur eine Minute später ließ dann aber doch Ben Bobzien die Entscheidung liegen.

Titelfoto: Aliena Rein/TAG24

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