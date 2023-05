Dynamo-Antreiber Kutschke macht klar: "Wer nicht dran glaubt, kann in den Urlaub fahren!"

Stefan Kutschke (34) hat den Montag in Meppen abgehakt und blickt nach vorn. © Picture Point/Gabor Krieg

Nicht nur sportlich nahm er als einer der Ersten das Ding selbst in die Hand, der 34-Jährige geht immer voran: als Lautsprecher, als Motivator, als der, der den Finger in die Wunde legt.

Und so ist es eben nun auch der Stürmer, der überhaupt keinen Zweifel daran aufkommen lässt, dass die Mannschaft am Samstag um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion noch einmal alles geben wird, egal, wie es am Ende ausgeht.

"Wer nicht dran glaubt, kann jetzt schon in den Urlaub fahren", macht der Routinier klar. Man wisse ganz genau, dass an diesem letzten Spieltag noch alles passieren kann. Und das auch, wenn Dynamo von Platz sechs mit der schlechtesten Ausgangslage in den womöglich dramatischen 38. Spieltag geht.

Kutschke will sich weder an irgendwelchen Rechenspielchen beteiligen, noch darüber Gedanken machen, welchen Matchplan die Konkurrenz aus Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken verfolgt.

"Es ist mir scheißegal. Ich kann nur das beeinflussen, was hier in Dresden passiert", macht er klar und fügt an: "Wir wollen unser Spiel machen, die anderen Ergebnisse nicht wissen. Wir müssen unsere Hausaufgabe machen, den Rest können wir nicht mehr beeinflussen."