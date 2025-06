Dynamo-Aufsichtsrat: Fanshop-Ergebnisse gibt es "in den nächsten Wochen"

Die drei Geschäftsführer (v.l.) Stephan Zimmermann, David Fischer und Thomas Brendel waren Gäste der Aufsichtsratssitzung. © Lutz Hentschel

So auch der zur Außerordentlichen Mitgliederversammlung im März beschlossene komplette Rückkauf des Fanshops, eines der brennendsten Themen derzeit.

Die drei Geschäftsführer - David Fischer (40, Kommunikation), Stephan Zimmermann (38, Finanzen) und Thomas Brendel (49, Sport) - waren als Gäste eingeladen.

Schwerpunkte der Besprechungen waren die aktuelle Kaderplanung, die vielen Anhängern bei bisher nur einem Neuzugang zu schleppend verläuft, die Umsetzung des vollständigen Anteilskaufs der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH, dessen Finanzierung, sowie die finanziellen Auswirkungen des bereits erfolgten Kaufs des Trainingszentrums.

"Voraussichtlich in den nächsten Wochen und noch in der laufenden Saison 2024/2025 wird der Verein zu den Themen Finanzierung des Trainingszentrums und der Übernahme des Merchandising-Geschäfts Ergebnisse vermelden können", schrieb der Verein auf seiner Homepage. Die Saison endet am 30. Juni. Die Fans dürfen also gespannt darauf sein.

Bis Ende Juni soll zudem der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2025/2026 verabschiedet werden. "Der Wirtschaftsplan ist ein Gemeinschaftswerk der Geschäftsführer mit dem Aufsichtsrat", sagte David Fischer im jüngsten TAG24-Interview in dieser Woche.