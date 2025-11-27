Dynamo-Aufsichtsrat hat neuen Vorsitzenden: Suche nach Sportchef hat Priorität

Dresden - Die SG Dynamo hat einen neuen Aufsichtsrats-Vorsitzenden: Michael Ziegenbalg folgt auf Jens Heinig. Das wurde auf der konstituierenden Sitzung des neugewählten Gremiums am Mittwoch beschlossen.

Michael Ziegenbalg (links) ist neuer Aufsichtsrats-Vorsitzender der SGD. Als Stellvertreter fungiert Michael Born (rechts), während Dr. Ines Kilian die Schriftführerin des Gremiums ist. © SG Dynamo Dresden

Als Stellvertreter fungiert fortan Michael Born. Die Aufgaben der Schriftführerin übernimmt Dr. Ines Kilian für die Legislaturperiode des Gremiums.

Dass Heinig nicht noch einmal den Vorsitz übernimmt, war zu erwarten. Zur Mitgliederversammlung am 15. November schaffte er es mit Ach und Krach überhaupt in den Aufsichtsrat.

Er hatte gerade einmal eine Stimme Vorsprung, sonst wäre er nur Nachrücker gewesen. Dr. Ines Kilian, Michael Born, Michael Ziegenbalg, Thomas Blümel, Michael Grafe, Silke Donat und Heinig sicherten sich einen Posten im Aufsichtsrat über die abgegebenen Stimmen. Komplettiert wird das Gremium durch die vom Ehrenrat und Jugendrat kooptierten Mitglieder Mirco Lorenz und Jan Seifert.

Mit Michael Ziegenbalg übernimmt nun ein langjähriges Mitglied des Gremiums den Vorsitz. Zuletzt war er als stellvertretender Vorsitzender tätig.

"Bereits im Nachgang der Mitgliederversammlung habe ich meinen Stolz über die Wiederwahl zum Ausdruck gebracht. Dass mir jetzt auch das Vertrauen der Gremienmitglieder für den Vorsitz ausgesprochen wurde, ist ein Ausdruck der Wertschätzung, gleichzeitig aber auch ein wichtiger Auftrag", so der neue Chef.