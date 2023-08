Dynamo-Auftakt live im Free-TV, danach wird es aber weniger

Dresden - Es ist die große Fußballbühne: Dynamo Dresdens Auftakt in der 3. Liga am Samstag gegen Arminia Bielefeld wird ab 16.15 Uhr live in der ARD übertragen, produziert vom MDR. Aber wie sieht es eigentlich sonst aus? Mit Saisonbeginn startet auch der neue TV-Vertrag, statt 86 Spielen wie im Vorjahr dürfen die ARD und ihre Dritten Programme nur noch 68 live übertragen. Ein Einschnitt.