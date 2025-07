Dynamo bastelt weiter am Kader: Kommt er diese Woche als nächster Neuzugang?

Düsseldorf/Dresden - Erweitert sich die Breisgau-Gang noch vor dem Auftakt am Sonntag in Fürth? Die Spatzen pfeifen es schon länger von den Dächern, dass Dynamo -Trainer Thomas Stamm (42) wieder auf einen seiner Ex-Spieler zurückgreifen will: Stürmer Vincent Vermeij (30).

Derzeit stürmt Vincent Vermeij noch für Liga-Kontrahent Fortuna Düsseldorf. © imago/Laci Perenyi

Laut Medienberichten aus Sachsen und NRW soll der 30-Jährige am Montag bereits zu Verhandlungen in Dresden gewesen sein, Donnerstag oder Freitag könnte es richtig konkret werden.

Ein Grund für einen möglichen Wechsel wäre natürlich SGD-Trainer Stamm. Schon beim SC Freiburg II arbeiteten Stürmer und Coach bereits zwei Jahre erfolgreich zusammen.

In 64 Drittliga-Partien schoss er 26 Tore und gab neun Vorlagen. Vermeij schoss die jungen Breisgauer 2023 zur Vizemeisterschaft in der 3. Liga. Danach zog es ihn nach Düsseldorf, wo er mit zwölf Treffern in der ersten Saison auch durchstartete, in der zweiten aber seine Probleme bekam.

Eingewöhnen müsste er sich nicht groß, es sind genügend Ex-Freiburger da. Und mit einem anderen Ex-SCF-Spieler stürmte er bereits in Düsseldorf zusammen: Christoph Daferner (27). Könnte auch bei Dynamo wieder der Fall sein.