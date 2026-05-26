Ein Jahr nach Dynamo-Aufstieg: Darum trägt der Bus immer noch die Aufschrift "3. Liga"
Dresden - Dynamo Dresden geht im Sommer in die zweite Saison in Serie in der 2. Bundesliga. Seit dem Aufstieg 2025 wundern sich die Fans immer wieder, wieso der Mannschaftsbus trotzdem immer noch mit dem Schriftzug "3. Liga" durchs Land rollt.
Viele wünschen sich ein "Upgrade", doch das wird es (vorerst) nicht geben. Denn der Schriftzug hat nichts mit einem offiziellen Label für die Ligazugehörigkeit zu tun, sondern ist vielmehr Teil der Dynamo-Geschichte, die auf dem Bus abgebildet wird.
"Der Mannschaftsbus der SGD hat keinerlei Liga-Branding. Weder in der 2. Bundesliga noch in der 3. Liga gab es jemals ein gezieltes Aufzeigen der Ligazugehörigkeit", erklärte der Verein auf TAG24-Nachfrage.
Im Juli 2023 hatte der Bus ein neues Aussehen erhalten. Anlass war damals das 70-jährige Vereinsjubiläum, zu dem die Fans ihre Ideen einbringen konnten. Am Ende entschied ein Voting unter drei Entwürfen, das jetzige Design setzte sich durch.
So zeigt der Bus mit Dixie Dörner (†70), Ralf Minge (65) und Aufstiegstrainer Christoph Franke (81) bedeutende Legenden des Vereins, auch die Ex-Kapitäne Robert Koch (40), Michael Hefele (35) sowie Stefan Kutschke (37) sind abgebildet.
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Dynamo Dresden: Aktuell ist kein neues Bus-Design geplant
Und mit "Hefe" hat auch der Schriftzug "3. Liga" auf dem Bus zu tun. Denn der Bildausschnitt auf dem Gefährt zeigt die damalige Ehrung im Rudolf-Harbig-Stadion am 14. Mai 2016. Im Hintergrund war dabei vom DFB der Bogen "Meister 3. Liga" aufgebaut worden.
Neben dem Bild zieren die Schriftzüge "SG Dynamo Dresden" sowie "Ehre, Stärke, Dynamo" den Bus.
Ab 2020 rollte die SGD mit einem Gefährt durchs Land, auf dem auf schwarzem Hintergrund in gelber Farbe "SGD" stand. Davor ließ sich der Verein auch im Sommer 2016 etwas Besonderes einfallen, als der Schriftzug "Dynamo" und das Logo aus 3000 Namen von Spielern, Ehemaligen und Fans bestand.
Aktuell ist kein neues Design für das dynamische Gefährt geplant, vielleicht wäre ja der 2028 bevorstehende 75. Geburtstag der SGD ein würdiger Anlass.
Titelfoto: TAG24/Tina Hofmann