Kracher zur Dynamo-Saisoneröffnung: Dieser Bundesligist kommt nach Dresden

Dresden - Das ist ein echter Kracher! Dynamo Dresden empfängt zur offiziellen Saisoneröffnung im Rudolf-Harbig-Stadion am 1. August (14 Uhr) Bundesligist Union Berlin . Das teilte der Klub im Zuge der Veröffentlichung seines Sommerfahrplanes mit.

Christoph Daferner (28, l.) testete schon im Juli 2021 mit der SGD gegen Union, jetzt empfängt er mit der SGD den Bundesligisten. © Imago / Dennis Hetzschold

"Alle Informationen zur Saisoneröffnung sowie dem Ticketverkauf der Partie gegen 'Die Eisernen' folgen dann in den kommenden Wochen", schreibt Dynamo Dresden.

Nur eine Woche zuvor gibt es bereits einen XXL-Test gegen Energie Cottbus (zweimal 90 Minuten), der allerdings wie der in der Länderspielpause im November 2025 unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Der Trainingsauftakt am 25. Juni um 15 Uhr steigt dieses Jahr in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte beim TuS Weinböhla. Zuvor werden die Profis beim alljährlichen Medizincheck in der Uniklinik Dresden sprichwörtlich auf Herz und Nieren geprüft.

Bis zur Abfahrt in Trainingslager (Windischgarsten/Österreich) am 16. Juli spielt das Team von Trainer Thomas Stamm am 3. Juli (18.30 Uhr) an der Müllerwiese bei Budissa Bautzen, einen Tag später um 13.30 Uhr bei der LSV Neustadt/Spree.

Sicher aufgrund seiner noch guten Beziehungen zum Verein steht am 11. Juli um 15.30 Uhr in Großenhain ein Testspiel gegen den KSV Hessen Kassel auf dem Programm, wo Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) vor seiner Tätigkeit bei der SGD arbeitete.