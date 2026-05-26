Kracher zur Dynamo-Saisoneröffnung: Dieser Bundesligist kommt nach Dresden
Dresden - Das ist ein echter Kracher! Dynamo Dresden empfängt zur offiziellen Saisoneröffnung im Rudolf-Harbig-Stadion am 1. August (14 Uhr) Bundesligist Union Berlin. Das teilte der Klub im Zuge der Veröffentlichung seines Sommerfahrplanes mit.
"Alle Informationen zur Saisoneröffnung sowie dem Ticketverkauf der Partie gegen 'Die Eisernen' folgen dann in den kommenden Wochen", schreibt Dynamo Dresden.
Nur eine Woche zuvor gibt es bereits einen XXL-Test gegen Energie Cottbus (zweimal 90 Minuten), der allerdings wie der in der Länderspielpause im November 2025 unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.
Der Trainingsauftakt am 25. Juni um 15 Uhr steigt dieses Jahr in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte beim TuS Weinböhla. Zuvor werden die Profis beim alljährlichen Medizincheck in der Uniklinik Dresden sprichwörtlich auf Herz und Nieren geprüft.
Bis zur Abfahrt in Trainingslager (Windischgarsten/Österreich) am 16. Juli spielt das Team von Trainer Thomas Stamm am 3. Juli (18.30 Uhr) an der Müllerwiese bei Budissa Bautzen, einen Tag später um 13.30 Uhr bei der LSV Neustadt/Spree.
Sicher aufgrund seiner noch guten Beziehungen zum Verein steht am 11. Juli um 15.30 Uhr in Großenhain ein Testspiel gegen den KSV Hessen Kassel auf dem Programm, wo Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) vor seiner Tätigkeit bei der SGD arbeitete.
Im Trainingslager testet Dynamo Dresden gegen den Grazer AK
Im Trainingslager in Windischgarsten spielt Dynamo Dresden am 18. Juli gegen den Grazer AK. Nach der Rückkehr stehen dann noch die Tests gegen Cottbus und Union auf dem Plan.
Offiziell startet die SGD am zweiten August-Wochenende in die Saison, den Spielplan dafür veröffentlicht die DFL vermutlich Ende Juni.
Vom 21. bis 24. August steigt dann die erste Runde im DFB-Pokal. Die Auslosung findet am 6. Juni um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.
Dynamo ist dabei erstmals seit 2019 wieder im Profitopf.
Titelfoto: Imago / Dennis Hetzschold