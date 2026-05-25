Dynamo erstmals seit 2019 wieder im Profitopf des DFB-Pokals: Diese Kracher-Duelle könnte es geben

Dresden - Erstmals seit 2019 wird die Kugel von Dynamo Dresden am 6. Juni (18 Uhr) bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund für die Saison 2026/27 wieder im Profitopf liegen. Mit dem elften Platz in der 2. Bundesliga in der abgelaufenen Saison sicherte sich der Verein dieses Recht. Ein Vorteil?

Für Dynamo Dresden und Niklas Hauptmann (29, r.) wäre ein Duell bei der "Kogge" von Hansa Rostock in der ersten Runde des DFB-Pokals möglich. © IMAGO / Andy Bünning

Das ist wohl erst zu beurteilen, wenn die Würfel sprichwörtlich gefallen sind, denn als vermeintlich stärkeres Team erwischt man aus dem Amateurtopf nicht selten ein unliebsames Los. Klar ist, dass die SGD in der ersten Runde und auch einer möglichen zweiten Runde auf fremdem Rasen ran muss.

Erst ab der Auslosung zum Achtelfinale landen alle Teams in einem Topf. Nachdem am Pfingstsamstag der Finaltag der Amateure erfolgreich über die Bühne gegangen ist, steht fest, dass es für die SGD zahlreiche Kracher-Duelle auswärts geben könnte.

Allein beim Blick auf potenzielle Gegner in Ostdeutschland hätten Duelle mit Hansa Rostock, Energie Cottbus, Erzgebirge Aue, dem Halleschen FC oder Carl Zeiss Jena ihre ganz eigene Brisanz.

Mit dem VfL Osnabrück, Rot-Weiss Essen, dem MSV Duisburg, dem SV Waldhof Mannheim, dem SV Wehen Wiesbaden, Viktoria Köln, dem 1. FC Saarbrücken oder dem TSV 1860 München könnten Dynamo Dresden weitere namhafte und auswärts unangenehm zu bespielende Gegner erwarten.

Auch Partien bei der direkten Konkurrenz aus der abgelaufenen Saison sind mit Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf oder Preußen Münster möglich, da diese Teams allesamt ebenfalls im Amateurtopf liegen.