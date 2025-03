Dynamo boxt sich auf dem Tivoli durch: 15. Saisonsieg mehr wert als drei Punkte

Kein Team in der 3. Liga hat mehr oder genauso viel. Und weil Saarbrücken gleichzeitig daheim mit 2:1 gegen Energie Cottbus (beide 14 Siege) gewann , hat Dynamo jetzt drei Punkte Vorsprung auf Platz drei, samt besserem Torverhältnis. Platz vier (Bielefeld, 1:2-Niederlage in Verl) und fünf (Ingolstadt, 0:2-Niederlage in Rostock) sind sogar auf acht bzw. neun Punkte weg.

Tim Schreiber (22, l.) und die SGD haben sich bei den heimstarken Aachenern durchgeboxt. © IMAGO/Justin Derondeau

Allein Sasa Strujic (36./42.) hätte die Hausherren jeweils nach einer Ecke von Anton Heinz in Führung bringen müssen, schoss aber vorbei und köpfte an den Pfosten. "Nach der Pause haben wir unsere beste Phase mit fünf Umschaltmomenten, wo wir mit 2:0 in Führung gehen müssen. Da müssen wir zweimal nur querlegen, einmal wird super gerettet", so Stamm.

Einmal geriet ein Pass von Jakob Lemmer (47.) ein Stück zu steil für Christoph Daferner, zwei Minuten später wurde der noch im letzten Moment auf Vorarbeit von Dominik Kother geblockt. Zwei weitere Kother-Hereingaben gingen an Freund und Feind vorbei.

Trotzdem wurde es zum Ende hin mit Aachens Brechstange noch richtig brenzlig. Aber die Alemannia machte nichts aus ihren zahlreichen Chancen. "Mit der Wucht, die die Mannschaft hat, und mit der, die von außen kommt, wird es eng. Genau das haben wir erwartet. Wir wissen es gut einzuordnen, was das für ein Energieaufwand ist, wenn du hier gewinnst", so Stamm.

Und die ersten drei Auswärtspunkte des Jahres werden neue Kräfte freisetzen, wenn am Mittwoch mit Dortmund II. ein ganz anderer Gegner ins Rudolf-Harbig-Stadion kommt.