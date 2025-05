Viel fehlt nicht zum Sieg: Das sind die Dynamo-Noten

Bielefeld - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dann eben nächste Woche. Dass beide Mannschaften den Gang nach oben antreten werden, daran dürften nur noch wenige zweifeln. Zu stark präsentierten sich Bielefeld und Dresden im direkten Duell. In einem intensiven, hochklassigen Spiel hieß es am Ende vor 25.905 Zuschauern 1:1 (0:0). Dynamo fehlten nach der Führung von Jakob Lemmer (62.) 120 Sekunden. Aber beide sind dem Himmel wieder ein Stück näher. Das sind die TAG24-Noten.

Claudio Kammerknecht (l.) machte einen hervorragenden Abwehr-Job gegen Bielefeld. Auch Jan-Hendrik Marx (r.) zeigte eine ordentliche Leistung trotz wenig Spielpraxis. © Picture Point / Sven Sonntag

Tim Schreiber: Immer aufmerksam, so bei der Hereingabe in der 39. Minute, die er im Flug mit einer Hand vor Sarenren Bazee wegwischte. Hatte gar nicht so viel zu tun - Note: 2.

Jan-Hendrik Marx (bis 76.): Ihm war nicht anzusehen, dass er ewig nicht in der Startelf stand. Den Offensivdrang von Jonas Sterner hatte er nicht, dafür agierte er bissig und diszipliniert - Note: 2.

Claudio Kammerknecht: Hatte mit Joel Grodowski Schwerstarbeit zu verrichten, blieb meist Sieger in diesem Duell. Hatte immer den Kopf oben - Note: 1.

Lars Bünning (bis 70.): Sah früh für sein erstes Foul Gelb (15.), was gar kein richtiges war. Es war seine Zehnte, er fehlt in Mannheim. Hinderte ihn aber nicht daran, konsequent ans Werk zu gehen. Grätschte in den richtigen Momenten, in der Luft ohnehin stark - Note: 1.

Sascha Risch (bis 85.): Hatte den ersten Abschluss (10.), der Ball lag nicht schlecht. War ohnehin sehr präsent, passte hinten auf und hatte im Vorwärtsgang gute Momente - Note: 2.

Vinko Sapina: Auch er sah von Patrick Ittrich sehr zeitig Gelb (20.). Merkte man ihm danach an, er ging vorsichtig in die Zweikämpfe, stoppte ab. Seine Pässe, seine Spieleröffnungen waren aber eine Augenweide. Opferte sich, spielte mit Platzwunde nach dem Zusammenprall mit Bünning weiter - Note: 2.