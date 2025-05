120 Sekunden fehlen Dynamo zum Aufstieg! Bitteres Eigentor vertagt die Party

Dynamo Dresden: 120 Sekunden fehlen zum Aufstieg! Bitteres Eigentor von David Kubatta vertagt die Party.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Florian Mentele, Jens Maßlich

Dresden - Das ist ganz, ganz bitter! Dynamo Dresden sah lange wie der sichere Aufsteiger in die 2. Bundesliga aus. Doch auf der Bielefelder Alm verhinderte ein Eigentor von David Kubatta (95. Minute) den Sieg. Am Ende hieß es 1:1-Unentschieden.

Dynamo befördert in der 95. Minute den Ball per Eigentor von David Kubatta in die Maschen. Damit ist der Aufstieg vertagt. Bitter! © Picture Point/S. Sonntag Jakob Lemmer hatte das Team von Trainer Thomas Stamm in der 62. Minute mit 1:0 in Führung geköpft. Es fehlten am Ende 120 Sekunden, die Fans waren bereit für den Platzsturm. Doch sie blickten in enttäuschte Gesichter. Die SGD hat jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Aufstiegsrelegationsplatz drei und wird am kommenden Samstag auswärts bei Waldhof Mannheim den nächsten Aufstiegsanlauf nehmen. Dort werden aber Lars Bünning und Jonas Oehmichen Gelb-gesperrt fehlen. Endstand: Dynamo Dresden Viel fehlt nicht zum Sieg: Das sind die Dynamo-Noten Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden 1:1 0:1 Jakob Lemmer (62. Minute) 1:1 David Kubatta (90.+5) TAG24 berichtete für Euch live. Den Ticker gibt es hier zum Nachlesen.

18.40 Uhr: Enttäuschung in der Jungen Garde, die schnell leer ist

Die Enttäuschung macht sich natürlich auch in der Jungen Garde breit, die sich ganz schnell geleert hat.

Die Fans konnten den späten Ausgleich nicht fassen. © Robert Michael/dpa

Pure Enttäuschung bei den Fans. © Robert Michael/dpa

Enttäuschung in der Jungen Garde. © TAG24/Florian Mentele

18.37 Uhr: Jakob Lemmer sagt bei MagentaSport: "Es war schon sehr kurz davor, wir haben alles reingeschmissen, dann ist es extrem bitter, dass so spät der Ausgleich gelingt. Wir geben jetzt eine Woche Gas und dann machen wir das in Mannheim klar. Ich glaube, man hat heute gesehen, was für eine Energie wir auf den Platz bringen. Es ist nicht leicht, hier zu spielen. Früher oder später machen wir es klar." Lemmer zu den Fans: "Sie waren auch voller Euphorie und bereit, auf den Platz zu rennen. Aber so ist Fußball, eklig manchmal."

18.34 Uhr: Thomas Stamm sagt nach der Partie bei MagentaSport: "Das ist Spitzenspiel. Wenn man die Zeitschiene nimmt, ist es bitter für uns. Aber ein Punkt hier ist nicht verkehrt. Vom Zeitpunkt her ist es eine Enttäuschung, wenn man die 90 Minuten nimmt, ist es ok. Sie hatten paar gute Dinger, wir hatten paar gute Dinger. Sie hatten viele Ecken. Wir können uns eine Woche damit aufhalten, wieso wir es nicht gezogen haben, aber wir können auch positiv denken. Wir haben es selbst in der Hand. Wir müssen uns gedulden und wir haben nochmal harte Arbeit vor uns. Mannheim und Unterhaching sind harte Jobs. Der Punkt hier kann Gold wert sein. Ich bin natürlich auch enttäuscht, aber die Fans sehen, was wir Woche für Woche auf dem Platz lassen. Solche Momente machen einen stärker. Solche Momente wie heute können einen zu einer Spitzenmannschaft machen."

18.26 Uhr: Schluss, aus, Ende! Die Partie endet mit 1:1 und die SGD verpasst um ein Haar von 120 Sekunden den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

90.+5: Das darf nicht wahr sein! Da ist der Treffer für Bielefeld und es ist ein Eigentor von David Kubatta.

90.+4: Die Fans bereiten sich schon für den Platzsturm vor, Security-Leute stehen vor dem Block.

90. Minute+3: Dynamo wirft sich in alles rein. Wird das reichen?

90. Minute: Es gibt SECHS Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Die Ecke von der Arminia landet bei Schreiber, der den Ball wegfaustet.

Jonas Oehmichen sieht die fünfte Gelbe Karte und ist in Mannheim ebenfalls nicht dabei

89. Minute: Oehmichen sieht die fünfte Gelbe Karte und ist in Mannheim ebenfalls gesperrt.

88. Minute: Die erste Pyrofackel im Dresdner Block brennt. Die Fans sind siegesgewiss.

87. Minute: Schreiber schlägt den Ball nach vorn. Einige Minuten Nachspielzeit wird es sicher geben.

Dynamo Dresden mit Dreifachwechsel

85. Minute: Dreierwechsel bei Dynamo! Stefan Kutschke, Tony Menzel und Jonas Oehmichen kommen für Niklas Hauptmann, Dominik Kother und Risch gehen.

84. Minute: Dynamo wechselt nochmal, am Rand macht sich Stefan Kutschke bereit.

82. Minute: Sascha Risch liegt mit Krämpfen am Boden. Er kann nicht mehr. Tim Schreiber versucht es mit Dehnung, jetzt kommen die Physios auf den Platz.

80. Minute: Sportgeschäftsführer Thomas Brendel läuft auf der Tribüne völlig aufgeregt hin und her. Er ist so angespannt, dass er teilweise nicht hinsehen kann.

Thomas Brendel ist nervös. © TAG24

77. Minute: Kurze Schrecksekunde beim Public Viewing in der Jungen Garde! Das Bild fiel für circa zehn Sekunden aus, jetzt läuft es wieder.

Aljaz Casar kommt für Jan Hendrik Marx

76. Minute: Wechsel bei Dynamo! Casar kommt für Jan Hendrik Marx. Damit stellt Stamm um, zieht Boeder in die Innenverteidigung, stellt Kammerknecht auf rechts und Casar rückt auf die Sechs.

75. Minute: Das hätte das 2:0 sein können! Kother bringt den Ball gefährlich rein, doch da der Arminia-Keeper mit dem Fuß noch am Ball ist, verpasst der einschussbereite Dynamo-Spieler.

75. Minute: 25.907 Zuschauer sehen das Spitzenspiel auf der Bielefelder Alm.

75. Minute: Puhhhh. Schreiber macht einen Schritt nach vorn, Oppie zieht ab und der Ball zischt nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

72. Minute: Grodowski bringt den Ball gefährlich auf den Kasten, Schreiber lenkt den Ball über die Latte, doch es gibt Abstoß für Dynamo.

Lars Bünning muss raus, David Kubatta kommt für ihn

70. Minute: Lars Bünning, der Gelb gesehen hat und vor allem angeschlagen ist nach dem Zusammenprall mit Sapina, geht raus. Für ihn kommt David Kubatta. Bünning geht sofort in die Kabine.

70. Minute: Dynamos Torhüter Tim Schreiber sieht schon in der 70. Minute Gelb wegen Zeitspiels. Das ist zeitig.

63. Minute: Übel! Lars Bünning und Vinko Sapina knallen mit den Köpfen zusammen. Sapina blutet und muss das Trikot wechseln.

62. Minute: In der Jungen Garde ist der Jubel über die Führung von Lemmer ungebrochen. Es wird ausgerufen, dass keine Pyrotechnik gezündet werden soll, das gibt Buhrufe.

Die erste Pyro in der Jungen Garde nach dem Führungstreffer von Jakob Lemmer. © TAG24/Florian Mentele

Jakob Lemmer köpft Dynamo Dresden mit 1:0 bei Arminia Bielefeld in Führung

62. Minute: Tor für Dynamo! Nach einem schönen Pass von Niklas Hauptmann köpft Jakob Lemmer zur 1:0-Führung ein! Stand jetzt wäre Dynamo aufgestiegen.

Dynamo Dresden in Bielefeld im Liveticker: Lemmer köpft die SGD in Führung! © Picture Point/S. Sonntag

61. Minute: Die Arminia probiert es aus der Distanz und der hätte gepasst, aber Daferner hat vor dem eigenen Tor den Kopf dazwischen und lenkt den Ball über den eigenen Kasten.

61. Minute: Und die nächste Ecke hinterher. Die SGD muss jetzt zusehen, dass sie für Entlastung sorgt.

60. Minute: Bielefeld baut jetzt richtig Druck auf, Oppie nimmt mal wieder Maß, Dynamo kann klären. Es gibt die zweite Ecke für den Gastgeber.

59. Minute: Dynamo bekommt den Ball nicht entscheidend aus dem Sechzehner. Es ergibt sich die erste Ecke für Bielefeld in diesem Spiel.

57. Minute: Bitterer Pfiff! Marx gewinnt stark den Zweikampf mit Wörl, der zu Boden geht. Gute Freistoßposition für die Arminia.

56. Minute: Dynamo ist jetzt wesentlich häufiger im Strafraum des Gegners als Bielefeld, aber die letzte Konsequenz im Abschluss fehlt noch.

55. Minute: Lemmer probiert es nach Zuspiel von Kammerknecht jetzt auch mal aus der Distanz, doch der Ball fliegt übers Tor.

53. Minute: Jetzt ist Oppie mal wieder völlig blank, zieht ab, doch das Zielwasser fehlt noch. Der Schuss geht wieder am Tor vorbei.

52. Minute: Corboz und Oppie probieren wieder in den Sechzehner zu kommen, doch aktuell verteidigt Dynamo energisch und hat zweimal ein Bein dazwischen.

51. Minute: Bünning geht in den Luftkampf, kracht dann heftig auf den Boden. Doch er kann weitermachen.

50. Minute: Daferner wird an der rechten Seitenlinie gelegt, es gibt Freistoß, aber keine Karte.

49. Minute: Lemmer spielt einen ganz gefährlichen Pass auf Kother, doch der kommt nicht mehr ganz an den Ball.

48. Minute: Dynamo läuft hoch an zu Beginn der zweiten Halbzeit.

46. Minute: Die Arminia spielt jetzt auf die eigene Fankurve zu, Dynamo ebenfalls auf die eigene.

Die zweite Halbzeit bei Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden läuft

17.34 Uhr: Es geht weiter. Der Ball in der 2. Halbzeit rollt.

Heiß umkämpftes Spitzenspiel zwischen Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden

17.17 Uhr: Halbzeit! Jetzt ist Halbzeit. Dynamo kam besser in die Partie, hatte einige Schussmöglichkeiten, doch keine richtig zwingenden Chancen. Mit zunehmender Spieldauer kam Bielefeld besser auf, hatte die Nase in Sachen Torschüsse, Zweikämpfe und Ballbesitz vorn und konnte mindestens zwei Großchancen verbuchen. Doch kurz vor der Halbzeit war es die SGD, die wieder mehr aufkam. Es ist ein temporeiches Spitzenspiel, in dessen zweite Halbzeit Dynamo mit bereits drei Gelb-verwarnten Spielern (Bünning, Sapina, Kother) geht.

Dynamo-Coach Thomas Stamm (r.) war mit der frühen Gelben Karte für Lars Bünning gar nicht einverstanden und diskutierte mit Schiedsrichter Patrick Ittrich (l.). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Es ist ein heiß umkämpftes Spiel auf der Bielefelder Alm. © Friso Gentsch/dpa

45. Minute: Nach einer Variante bringt Marx den Ball in den Sechzehner, Bünning will die Kugel artistisch im Tor unterkriegen, doch der Ball geht über den Kasten.

44. Minute: Dynamo wird jetzt wieder etwas stärker und holt die Ecke heraus. Die erste für die SGD.

40. Minute: Dynamo bekommt den Freistoß, Risch tritt ihn, doch im Anschluss ist die SGD im Abseits.

38. Minute: Und wieder der gefährliche Pass der Arminia, von Corboz auf Grodowski, Schreiber muss die Parade auspacken.

Anspannung beim Public Viewing in Dresden in der Jungen Garde spürbar

38. Minute: Die Anspannung der Fans in der Jungen Garde ist spürbar. Es gibt kaum Fangesänge, alle schauen gespannt auf den Bildschirm. Nur bei der dritten Gelben Karte in der Partie für Dynamo und den gezeigten Bildern vor dem Spiel von der 1:4-Niederlage in Meppen 2023 ging ein Raunen durch die Garde.

Die Fans in der Jungen Garde. © TAG24/Florian Mentele

35. Minute: Wieder ist es Kother, der es mit dem Schuss probiert, am linken Pfosten geht das Leder vorbei.

34. Minute: Bitter! Dynamo kann eine Überzahl kreieren, doch der Pass von Daferner raus auf Kother kommt nicht an.

32. Minute: In Sachen Torschüsse, Zweikämpfe und Ballbesitz hat Bielefeld jetzt die Nase vorn und erarbeitet sich aktuell eine Chance nach der anderen. Vor allem Schreck und Corboz sind für die Dresdner nur schwer zu stellen. Auch Oppie kann sich immer wieder Räume schaffen.

31. Minute: Im Gegenzug ist es erneut Kother, der einfach mal abzieht, aber wieder zu zentral sein Schuss.