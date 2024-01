Dynamo-Coach Anfang zieht Belek-Fazit: "Haben den Grundstein gelegt"

Dresden - Die Dynamos sind wieder daheim. Neun Tage in Belek liegen hinter ihnen, es waren erfolgreiche. Beim 2:2 gegen Magdeburg hieß es nach 90 Minuten 2:0, ehe es in der "Verlängerung" noch Unentschieden endete. Gegen Kaiserslautern gelang ein müheloses 3:0 . Im Anschluss zog Trainer Markus Anfang (49) ein zufriedenes Camp-Fazit. Er sprach über …

Markus Anfang diktierte den mitgereisten Medien-Vertretern ein zufriedenes Camp-Fazit in ihre Smartphones. © Lutz Hentschel

… die neu einstudierte Spielweise: "Wir haben Raumverteidigung, Mittelfeldpressing und Umschaltspiel eingeübt. Wir haben den Schwerpunkt darauf gelegt, weil wir das eher weniger gemacht haben in der Vergangenheit. Das sind Bausteine, die wir brauchen. Ich finde, das haben die Jungs sehr gut gemacht."

… seine Mannschaft und wie weit er sie sieht: "Das zeigt sich nach dem ersten Spiel. Grundsätzlich bin ich zufrieden damit, dass alle erst einmal sehr gut durchgekommen sind bis jetzt. Wir konnten im Trainingslager intensive Einheiten machen. Wir haben den Grundstein gelegt, müssen aber so weitermachen."

… über sein persönliches Fazit von Belek: "Was das Wetter betrifft, war es durchwachsen. Anfangs war es gut. Hinten raus war es ärgerlich, dass wir die letzten drei Tage durchgehend Regen hatten. Wir haben dadurch am Dienstag fast einen Trainingstag verloren, haben etwas umgeswitcht, eine Konditionseinheit mit reingenommen. Daher konnten wir das eine oder andere Element nicht umsetzen, was wir vorhatten."