Dynamo-Coach Stamm bleibt optimistisch: "Überzeugt, dass wir unsere Punkte holen"

Dresden - Der Trend zeigt wieder nach unten. Zwei Spiele, zwei Niederlagen heißt Dynamos Bilanz gegen – zugegeben – ambitionierte Gegner. Nach dem 0:1 gegen die Hertha war da aber viel Niedergeschlagenheit. Die Krawalle hatten daran einen großen Anteil, aber auch die Art und Weise, wie drei Punkte hergeschenkt wurden.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43) lässt sich und seine Mannschaft von der Niederlage gegen Hertha nicht runterziehen. © Lutz Hentschel

Gute Gelegenheiten waren nämlich nicht erst in Überzahl da, auch nicht nur durch den Elfmeter von Vincent Vermeij (31).

"Wir haben eine mehr als vernünftige Offensive im Liga-Vergleich. Also auch, wenn es heute mal so war, dass wir nicht so effizient waren, bin ich überzeugt, dass wir es die nächsten Wochen auch wieder hinbekommen", erklärt Thomas Stamm (43).

Dynamos Coach will keine Trübsal aufkommen lassen, verbreitete nach der 13. Saisonniederlage Optimismus.

"Ich würde jetzt schon sagen, dass Hertha ein sehr ambitionierter Zweitligist ist. Und wenn man sieht, wie wir aufgetreten sind, habe ich null Bauchschmerzen, dass wir in ein Loch fallen. Dass du hoffentlich enttäuscht bist nach einer, finde ich, ganz überzeugenden zweiten Halbzeit, wo wir uns einfach nicht belohnen, die Chancen haben, Punkte mitzunehmen. Ja, die Enttäuschung soll da sein, unbedingt."