Ganz bitter! Dynamo scheitert in Essen an sich und dem Schiedsrichter-Trio

Da zappelt der Ball im Dynamo-Tor: Felix Götze, der Bruder von Mario Götze, traf per Kopf zum 1:0 für Essen. © Imago / Eibner

Beim 1:3 (0:1) bei Rot-Weiss zeigte sich Dresden zwar hoch überlegen, doch scheiterte an einer alles in allem mangelnden Chancenverwertung. Zudem hatte Dresden mit drei gravierenden Fehlentscheidungen Pech. Die waren spielentscheidend. Co-Trainer Heiko Scholz musste in der Schlussphase sogar auf die Tribüne.

Nach Ingolstadt (2:0), Lübeck (1:0) und Aue (2:1) schickte Dynamo-Trainer Markus Anfang zum vierten Mal in Folge dieselbe Elf auf den Rasen. Musste er auch, denn die Alternativen sind aufgrund der personellen Probleme rar. Mit Erik Herrmann stand sogar der dritte Keeper mit im Kader, um aufzufüllen.

Es war überzeugend, wie Dynamo der Partie den Stempel aufdrückte. Die Schwarz-Gelben ließen nach Belieben Ball und Gegner laufen, zeigten in Sachen Tempo und Spielwitz, wie Spitzenfußball in der 3. Liga aussieht.

Nun ja, das allerdings nur bis zum Sechzehner. Dort fehlt die Überzeugung. Es sah alles schön aus, brachte aber nichts. Gefahr lag ständig in der Luft, aber selten wurde es für Essen richtig brenzlig. So, als Stefan Kutschke auf Tom Zimmerschied (17.) durchsteckte, der aus spitzem Winkel an Jakob Golz scheiterte.

Essen, das bis Mitte der ersten Hälfte nur die Hacken der Sachsen sah, ging dann aus dem Nichts in Führung. Bei einer Ecke verschätzte sich Stefan Drljaca, Tobias Kraulich kam nicht ins Duell mit dem deutlich kleineren Felix Götze und der köpfte ein - 1:0 Rot-Weiss (25.).