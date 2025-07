Auf und neben dem Platz: Dynamos Casar hat Bock, so richtig zu zocken

Dresden - So langsam geht es ans Eingemachte! Am Sonntag beim Dreier-Turnier mit dem FSV Zwickau und dem VfL Wolfsburg will Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) schon nicht mehr mit zwei gleichmäßig besetzten Teams spielen. Es könnten sich die ersten Stammplätze herauskristallisieren.

Das "schönste Tor": Aljaz Casar (24) mit dem zwischenzeitlichen 1:0 im Trainingslager gegen die SV Ried. © Picture Point/Gabor Krieg

Sicherlich ist da noch keiner gesetzt, es lassen sich aber zumindest Schlussfolgerungen über die Gewinner der Vorbereitung ziehen. Einer könnte Aljaz Casar (24) sein.

Der Slowene hat zumindest richtig Bock aufs Zocken! Und er hat an sich gearbeitet. Denn in der Vorsaison war vor allem das Toreschießen ein richtig großes Problem.

Aktuell hat er in vier Testspielen bereits fünf Treffer erzielt. Seinen schönsten per Schlenzer gegen die SV Ried. "So ein schönes Tor habe ich noch nie geschossen. Ich freue mich noch auf viele. Mal sehen, ob es in der 2. Liga auch klappt", hofft Casar.

Geduldig auf deine Chance warten, und dann eiskalt zuschlagen - nicht nur auf dem Platz versucht das der 24-Jährige zu beherzigen.

Casar ist leidenschaftlicher Backgammon-Spieler, ist fasziniert vom Brettspiel und der Taktik, um die es dabei geht: "80 Prozent sind Strategie, bei den restlichen 20 brauchst du Glück. Es macht einfach Spaß, die Steine zu bewegen und die Geräusche vom Würfel zu hören. Ich könnte das den ganzen Tag spielen, wenn ich Zeit hätte."