Packt Dynamo den Klassenerhalt? Das sagt Ex-Dresdner und VfL-Kapitän Arnold

Glaubt an den Klassenerhalt der Dynamos: Wolfsburg-Kapitän Maximilian Arnold (31). © Imago / Jan Huebner

Arnold möchte seine Karriere irgendwann in der sächsischen Landeshauptstadt beenden, hatte er schon ein ums andere Mal angekündigt. Das Ende ist aber beim 31-Jährigen noch lange nicht in Sicht. Erst einmal geht Arnold mit dem VfL in seine 13. Saison.

"Mister Wolfsburg" will er deswegen aber nicht genannt werden, über die Chancen von Dynamo Dresden im Bundesliga-Unterhaus, darüber konnte man jedoch reden. "Aufsteiger, das ist das Entscheidende! Ich hoffe einfach, sie bestehen in der 2. Bundesliga", machte der gebürtige Riesaer klar.

Das Rezept dazu: "Wenn das Rudolf-Harbig-Stadion eine Festung ist, die Fans hinter ihnen stehen, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie da auch in der Liga bleiben. Das müssen sie ummünzen in viele Punkte und viele Siege", so Arnold.

Er selbst will die SGD auch in so vielen Spielen wie möglich unterstützen: "Mein Ziel ist es, sie so oft wie möglich vor Ort zu supporten und die Daumen zu drücken. Ich freue mich darauf, immer ein bisschen mehr im Osten zu sein", erklärt Wolfsburgs Mittelfeldspieler.

Aber auch "alles rund um Wolfsburg" möchte er in Angriff nehmen. "Man versucht dann gewisse Hintereingänge zu nutzen, um einfach dabei zu sein."