Noch diese Woche Medizincheck? Dieser Dynamo-Spieler steht vorm Wechsel in die 2. Bundesliga

Der Mann mit dem feinen Fuß kam im Sommer 2021 nach dem Aufstieg der Schwarz-Gelben in die 2. Bundesliga vom SC Freiburg II an die Elbe, erlebte seitdem aber drei frustrierende Jahre.

Sportlich wäre Herrmann ein absoluter Verlust, zumal er sich in den vergangenen Krisenwochen auch als einer herausstellte, der sich nicht versteckt. Trotz aller Schwierigkeiten beantwortete er geduldig, manchmal auch ratlos die Fragen der Medienvertreter, legte mit seinen Aussagen öfter den Finger in die Wunde.

Nach Informationen der Bild steht Mittelfeldspieler Luca Herrmann (25) vor einem Wechsel zum SC Paderborn . Er soll diese Woche sogar in Ostwestfalen zum Medizincheck vor Ort sein, etwas pikant mitten in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag in Unterhaching.

Im November 2023 schoss Herrmann (M.) gegen seinen Ex-Verein Freiburg II ein Traumtor. © Lutz Hentschel

Sportlich stieg er mit dem Klub erst sofort in die 3. Liga ab, letzte Saison warf Dynamo den Aufstieg mit einer 1:4-Pleite in Meppen weg und in dieser Spielzeit verhindert eine Horror-Rückrunde wohl den Gang in die 2. Liga.

Da gerade Herrmann weiß, wie schnell alles vorbei sein kann, wird er sich die Chancen beim SC Paderborn nicht entgehen lassen wollen.

Denn gleich nach seinem Wechsel nach Dresden fiel der Mittelfeldspieler erst lange mit einer Knieprellung aus, erlitt dann einen Knorpelschaden, mit dem er über ein Jahr ausfiel.



Am 29. April 2023 feierte er nach insgesamt 497 Tagen Ausfall sein Comeback - ausgerechnet in seiner Heimatstadt beim Auswärtsspiel bei Freiburg II.

Nach all den Problemen entwickelte sich Herrmann in dieser Saison zum Dauerbrenner, hat bislang alle Drittliga-Partien bestritten, schoss dabei zwei Tore. Dynamo hätte ihn bei einem neuen Anlauf in Richtung 2. Bundesliga gut gebrauchen können, doch der 25-Jährige steigt offenbar lieber direkt zu einem anderen Klub auf.