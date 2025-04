Ausgerechnet per Fallrückzieher! Ex-Dynamo Testroet verhindert Dreier für die SGD

Dresden - Es war das Tor des Monats Januar im Jahr 2016: Pascal Testroet (34) traf im Drittliga-Spiel gegen die Zweite von Mainz per Fallrückzieher zum 1:0 für Dynamo . Etwas mehr als neun Jahre später, gleiche Stelle, gleiches Tor. "Das war schöner", grinste "Paco". Problem dabei, es war für Ingolstadt und gegen Dresden, das Tor zum 1:2 beim 2:2 .

Hier scheiterte Pascal Testroet (34, Nr. 37) noch an Dynamo-Keeper Tim Schreiber (22), kurze Zeit später erzielte er dann doch noch das 2:1. © Lutz Hentschel

Nach einem langen Einwurf stand er völlig frei mit dem Rücken zum Tor, er drehte sich, hob ab, legte sich in die Luft und wuchtete die Kugel ins Netz. Da staunte nicht nur der neutrale Betrachter.

"Ich bin gerade gefragt worden, ob ich so ein Tor schon mal geschossen haben. Ich habe gesagt: 'Ja, genau an der gleichen Stelle. Damals habe ich den Ball mit dem Schienbein getroffen, jetzt voll. Von daher war das schöner", so der 34-Jährige.

"Paco" hat das Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion sichtlich genossen. Schon beim Warmmachen drehte er sich immer wieder um, schaute auf den K-Block, saugte alles auf.

"Ja, klar. In meinem Alter weiß ich nicht, ob ich nochmal in diesem Stadion auflaufen darf. Die Zeit hier war nicht ganz so verkehrt, da genießt man das schon. Für solche Momente bin ich Fußballprofi geworden. Ich habe das aufgesaugt, das sucht schon seinesgleichen hier", schwärmte der Torjäger.