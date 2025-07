Kaum wieder da und schon auf dem Platz: Luca Herrmann feiert besonderes Comeback

Schruns (Österreich) - Die Generalprobe gegen den SC Freiburg war für viele Spieler von Dynamo Dresden schon eine Art Klassentreffen. Für Konrad Faber (27), Claudio Kammerknecht (26) & Co. sowie Coach Thomas Stamm (42) ging es gegen die alten Bekannten. Und dann gab's da auch noch den einen Überraschungsgast.

Als wäre er nie weg gewesen: Luca Herrmann (26) beim Testspiel gegen den SC Freiburg. © IMAGO / Steinsiek.ch

Gerade erst am Donnerstag verpflichtet, stand Luca Herrmann (26) knapp 24 Stunden später gegen seinen Ausbildungsverein schon wieder im schwarzen Auswärtstrikot der SGD auf dem Feld.

"Ja, sehr cool. Ich habe es ja schon in der Vorbereitung gesehen, dass das Spiel stattfinden wird. Da habe schon gedacht, das ist eine echt geile Partie. Auch noch hier in Schrunz. Ich war hier auch schon ein-, zweimal dabei. Das ist schon etwas Cooles hier", freute sich der Mittelfeldspieler nach dem 3:3 und scherzte: "Ich glaube, dass die einen oder anderen sich auch freuen, dass die Freiburger noch mal mehr werden in der Mannschaft."

Herrmann kam in der 80. Minute für Niklas Hauptmann (29) ins Spiel und hätte der Generalprobe gleich zweimal seinen Stempel aufdrücken können. In der 84. Minute hielt Freiburg-Keeper Florian Müller (27) noch gut gegen seinen Rechtsschuss aus Nahdistanz.

In 91. Minute versuchte es der Dynamo-Rückkehrer mit einem (schlechten) Lupfer und scheiterte erneut am Schlussmann.