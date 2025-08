Dynamo in Fürth live: SGD-Abwehr wie Fahnenstangen! Kleeblatt-Stürmer lässt Dresden alt aussehen

Fortsetzung des Artikels laden

13.08 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden machen sich bereit

Die Mannschaft von Thomas Stamm wärmt sich auf. Inzwischen hat es doch wieder angefangen zu regnen, die Bedingungen könnten also gleich zum Auftakt herausfordernd werden.

Die Akteure rüsten sich auf dem Feld für den Zweitliga-Start, gleich geht es los. © Jens Maßlich

12.37 Uhr: Greuther Fürth grüßt Dynamo-Fans mit "Der 12. Mann"!

Freundliche Gastgeber! Zur Begrüßung läuft die Dynamo-Hymne "Der 12. Mann". Die Fans singen lautstark mit.

Schöne Geste! Über die Stadion-Lautsprecher läuft in Fürth "Der 12. Mann". © Jens Maßlich

12.25 Uhr: So startet Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga!

Thomas Stamm hat sich entschieden: Im Tor beginnt wie erwartet Tim Schreiber, auf der linken Abwehrseite erhält Neuzugang Alexander Rossipal den Vorzug vor Sascha Risch. Das Duell auf dem linken Flügel entscheidet Jonas Oehmichen für sich, Dominik Kother muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Außerdem ist Vinko Sapina rechtzeitig fit geworden und startet, während Niklas Hauptmann nach seiner Blinddarm-OP erst einmal draußen sitzt.

Diese Startelf schickt Thomas Stamm ins Auftaktspiel gegen Fürth. © Jens Maßlich

12.14 Uhr: Dynamo Dresden ist in Fürth angekommen

Die Mannschaft besichtigt gerade den Platz im Sportpark Ronhof, die ersten Fans sind auch schon da. Es hat im Laufe des Vormittags tatsächlich schon etwas geregnet, aktuell ist es aber trocken.

Im Sportpark Ronhof ist alles für den Zweitliga-Auftakt angerichtet. © Jens Maßlich

12.04 Uhr: Dynamo Dresden kann Auftakt!

Endlich eine Statistik, die Dynamo Mut machen dürfte: Von den letzten zehn Auftaktspielen konnte die SGD sieben gewinnen, heute soll der dritte Triumph am Stück folgen! Dazu setzte es zwei Niederlagen und ein Remis. In der vergangenen Saison starteten die Dresdner mit einem 2:1-Erfolg gegen Viktoria Köln in die Saison, auch in der letzten Zweitliga-Spielzeit freute man sich über einen 3:0-Erfolg zum Auftakt gegen Ingolstadt. Die letzte Pleite zum Beginn setzte es nach dem Abstieg in der Drittliga-Saison 2022/23, als die Mannschaft von Markus Anfang den Löwen aus München in einer wilden Begegnung mit 3:4 unterlag.

Christoph Daferner traf beim 2:1-Auftaktsieg in der vergangenen Saison bei Viktoria Köln. Netzt er heute wieder ein? © PICTURE POINT / S. Sonntag

11.42 Uhr: Kein sommerlicher Auftakt für Dynamo Dresden

Sommer herrscht weiterhin nur beim Blick aufs Datum, in Fürth könnte es heute ungemütlich werden. Im Frankenland zeigt das Thermometer kühle 17 Grad an, auf die Hitze können die Akteure vermeintliche Unzulänglichkeiten also nicht schieben. Es ist zudem bewölkt und windig, außerdem könnte es vereinzelt zu Regen kommen.

11.27 Uhr: Dynamo Dresden hat in der 2. Bundesliga etwas gutzumachen

Drei Jahre hat die SGD auf die Rückkehr ins Unterhaus hingearbeitet, das letzte Zweitliga-Spiel - Relegation ausgenommen - fand am 15. Mai 2022 statt. Doch der Blick in die Vergangenheit ist heute einfach nicht gnädig mit Dynamo: Die Schwarz-Gelben verloren nämlich ausgerechnet das Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue am letzten Spieltag mit 0:1 durch einen Treffer des heutigen Millionen-Mannes Nicolas Kühn. Trainer damals war Guerino Capretti, übrig geblieben bzw. zurückgekehrt ist nur Christoph Daferner. Am Ende stiegen die Schwarz-Gelben in der Relegation gegen Kaiserslautern ab, auch Aue musste als 17. runter.

11.04 Uhr: Schlechtes Omen? Schiedsrichter Lars Erbst pfeift die Partie

Schiedsrichter Lars Erbst (30) leitet den Saisonauftakt der Dresdner, was bei einigen Dynamo-Fans für leichte Schnappatmung sorgen dürfte. Zwar hat der Schwabe erst zweimal Bekanntschaft mit der SGD gemacht, diese Partien hatten es allerdings in sich: Er pfiff nämlich die 1:4-Klatsche beim SV Meppen im Mai 2023, mit der die Schwarz-Gelben damals den Aufstieg kläglich verspielten. Kaum eine Partie lässt das Blut in den Adern von Dynamo-Anhängern bis heute so gefrieren wie diese. Erbst zeigte Kyu-Hyun Park eine Gelb-Rote Karte innerhalb von nur vier Minuten, die sich später als nicht regelkonform erwies. Die erste Verwarnung wurde anschließend vom DFB-Sportgericht annulliert, da sie dem Südkoreaner nicht ordnungsgemäß gezeigt wurde. Das zweite Aufeinandertreffen lief aus Dresdner Sicht nicht viel besser: Bei der bitteren 0:1-Pleite beim SV Wehen Wiesbaden in der Hinrunde der vergangenen Saison flog Stefan Kutschke wegen groben Foulspiels an Florian Hübner in der 76. Minute mit glatt Rot vom Platz und kassierte daraufhin eine Drei-Spiele-Sperre.

Ein Tag, der sich ins kollektive Dynamo-Gedächtnis gebrannt hat: Bei der 1:4-Pleite in Meppen stellte Lars Erbst (3.v.r.) Kyu-hyun Park (2.v.r.) vom Feld. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10.43 Uhr: Schnelles Wiedersehen für Lennart Grill

Direkt zum Auftakt kommt es für Dynamo-Neuzugang Lennart Grill zu einem raschen Wiedersehen mit den alten Kollegen. Der Torwart war in der vergangenen Rückrunde von Union Berlin an Greuther Fürth ausgeliehen, absolvierte aber nur drei Partien. Zwar blieb er in denen ungeschlagen und einmal ohne Gegentor, allerdings rückte er nur zwischenzeitlich für den verletzten Nahuel Noll zwischen die Pfosten. Als der wieder genesen war, musste sich Grill erneut hintenanstellen.

Lennart Grill (unten) hat gerade erst ein kurzes Karriere-Intermezzo in Fürth hinter sich. © Daniel Karmann/dpa

10.22 Uhr: So seht Ihr das Auftaktspiel von Dynamo Dresden im TV

Alles neu macht die 2. Bundesliga - auch für die Zuschauer daheim: Wer es nicht ins Stadion schafft, braucht nun nicht mehr Magenta Sport, sondern Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie live und exklusiv in der Einzeloption, dazu gibt es auch eine Zweitliga-Konferenz. Das Abo ist kostenpflichtig. Allerdings könnt ihr den ersten Spieltag auch im Free-TV bei RTL verfolgen, wo ebenfalls eine Konferenz zu sehen sein wird. Mit der neuen Saison gibt es hinsichtlich der Übertragung und des Ablaufs darüber hinaus einige Neuerungen, von denen die Dynamo-Akteure aber nicht gerade begeistert sind. Mehr dazu lest Ihr unter: "VAR, Smartphone, Besprechung: Hauptmann und Co. sind skeptisch".

Dynamo-Fans brauchen ein neues Abo: Die 2. Bundesliga läuft auf Sky. © INA FASSBENDER / AFP

10.06 Uhr: Für wen entscheidet sich Thomas Stamm heute?

In der Vorbereitung hat sich zwar schon ein Grundgerüst der Stamm-Elf herauskristallisiert, doch der Dynamo-Coach betonte auf der abschließenden Pressekonferenz, dass noch mehrere Positionen nicht in Stein gemeißelt seien. In unserem TAG24-Check lest Ihr, wer aktuell die Nase vorn hat!