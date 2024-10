Dynamo in Wiesbaden live: Wehen geht mit dem ersten Angriff in Führung!

Dynamo Dresden bei Wehen Wiesbaden im Liveticker: Wehen geht mit dem ersten Angriff in Führung!

Von Tina Hofmann

Wiesbaden - Englische Woche Teil zwei! Dynamo Dresden muss am heutigen Mittwochabend um 19 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden ran und will unbedingt wieder einen Sieg feiern. Der letzte gelang vor fast einem Monat am 25. September beim SV Verl.

Im Vergleich zum 3:3 gegen Rot-Weiss Essen ändert Coach Thomas Stamm die Startformation auf drei Positionen. Wird das zum gewünschten Erfolg führen? Spielstand: SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden 1:0 Tore: 1:0 Kaya (21. Minute) TAG24 berichtet im Liveticker von dem Spiel in Hessen.

Christoph Daferner mit der Kopfballchance

31. Minute: Sterner bringt den Ball wieder mustergültig zentral in den Strafraum, dort steigt Daferner zum Kopfball hoch, doch der ist nicht kraftvoll und platziert genug, Stritzel kann die Kugel aufnehmen.

30. Minute: Hauptmann wird von Greilinger zu Fall gebracht, es gibt den Freistoß.

28. Minute: Wieder ist es Sterner, der es aus der Distanz probiert, doch dieses Mal ist nicht genug Druck hinter dem Ball, leichte Beute für Stritzel.

27. Minute: Menzel setzt sich auf links durch, flankt in den Sechzehner, der Ball findet zunächst keinen Abnehmer, doch dann fasst sich Sterner ein Herz und zieht ab. Doch Stritzel im Wiesbadener Tor dürfte heute schwer zu überwinden sein, er ist wieder zur Stelle.

25. Minute: Fürs Selbstvertrauen war das natürlich alles andere als förderlich, was da passiert ist. Dynamo macht das Spiel, kassiert aber wieder den Gegentreffer.

23. Minute: Jetzt der erste Gesang der Fans. Wird das Peitschen der 1300 Anhänger an einem Mittwochabend der SGD helfen, doch noch auf die Erfolgsspur einzubiegen?

Wehen geht mit dem ersten Angriff dank Fatih Kaya mit 1:0 in Führung

21. Minute: Das darf nicht wahr sein! Mit dem wirklich allerersten Angriff geht Wehen in Führung. Carstens flankt auf auf Bätzner, der verlängert die Kugel und vor dem Tor lauert Kaya, der den Ball einköpft. Wahnsinn.

Dynamo-Fans sind jetzt da und entrollen die Banner

19. Minute: Gleich wird es richtig laut werden, hat Dynamo ab da an ein Heimspiel: Die aktive Fanszene ist in der BRITA-Arena eingetroffen.

18. Minute: Grundsätzlich ist Dynamo die spielbestimmende Mannschaft. Wiesbaden ist nach der 1:5-Pleite gegen Hannover um Stabilität bemüht, wartet auf Patzer der SGD.

16. Minute: Was für ein feines Auge von Hauptmann! Er passt perfekt auf Menzel, der von links flanken will, der Ball aber gefährlich in Kastennähe kommt. Stritzel muss zur Ecke klären. Aus der schlägt die SGD allerdings kein Kapital.

Aktive Fanszene von Dynamo steckt auf der Autobahn fest und scheint noch nicht im Stadion zu sein

15. Minute: Eigentlich ist mit Heimspielstimmung der 1300 angereisten Dynamo-Fans zu rechnen, doch die aktive Fanszene steckte auf der Autobahn fest, hat es offenbar noch nicht ins Stadion geschafft.

13. Minute: Und da klärt Boeder konsequent! Kaya passt auf Gözüsirin, doch der kommt nicht durch, weil Dresdens Innenverteidiger hellwach ist.

13. Minute: Die Wiesbadener Marschroute ist ganz klar zu erkennen: Der Gastgeber wartet auf die Fehler von Dynamo. Den einen oder anderen Wackler oder Fehlpass gab es, aber Wehen konnte dies nicht nutzen.

12. Minute: Kutschke tankt sich auf der rechten Seite durch, flankt zentral, doch der Ball findet keinen Abnehmer.

9. Minute: Glück für Dynamo: Heise verliert den Ball, weil er ausrutscht, doch der Wiesbadener Flotho tut es ihm gleich, so ist die SGD wieder am Leder.

Erster gefährlicher Vorstoß von Dynamo nach sechs Minuten, Christoph Daferner scheitert per Kopf

6. Minute: Der erste gefährliche Vorstoß von Dynamo! Kutschke ist hellwach, schnappt sich das Leder nach einem Fehlpass der Gastgeber, sieht Hauptmann, doch dessen Schuss wird geblockt. Menzel flankt dann noch auf Daferner, doch Stritzel kann den Kopfball abwehren.

5. Minute: Jetzt mal ein langer Ball von Wiesbaden auf die Kette, doch Sterner kann die Kugel abfangen.

4. Minute: Thomas Stamm packt Zettel und Stift aus, er scheint schon etwas auf dem Rasen entdeckt zu haben, was es schriftlich festzuhalten gilt.

3. Minute: Sapina hat das Auge für Hauptmann, doch dessen Pass kommt in der Spitze nicht an. Dynamo hat den Ball, Wiesbaden läuft an, geht aber noch nicht mit absoluter Aggressivität vorn drauf.

2. Minute: Wiesbaden läuft früh an, Dynamo hat erst einmal zu tun, sich aus der eigenen Hälfte nach vorn zu arbeiten.

19 Uhr: Der Ball für Dynamo in Wiesbaden rollt!

Der Ball rollt für Dynamo Dresden beim SV Wehen Wiesbaden.

18.56 Uhr: Gleich geht es los - Schafft Dynamo die Trendwende in Wiesbaden?

Jetzt geht's gleich los. Wird Dynamo die Trendwende gelingen?

18.50 Uhr: Thomas Stamm klärt auf: So wird die Defensive heute aussehen

Thomas Stamm hat am Mikrofon von Magenta Sport aufgeklärt: Die Defensive wird in einer Dreierkette/Fünferkette auflaufen. "Wir haben in der Formation sehr, sehr gute Spiele wie Düsseldorf im Pokal gezeigt. Die Grundordnung spielt für mich keine Rolle, es geht um die Basics, um das Kettenverhalten. Die Jungs fühlen sich wohl mit der Fünferkette. Es geht um Konstanz und das suchen momentan viele in der Liga", sagt er.

18.47 Uhr: Dynamo verschwindet in den Katakomben

Das Warmmachen ist für Dynamo beendet, in der Kabine wird sich jetzt aufs Spiel final eingeschworen.

18.40 Uhr: Seit drei Spielen ist Dynamo in der 3. Liga ohne Sieg

Seit drei Spielen ist Dynamo in der 3. Liga ohne Sieg. Gegen Aachen (0:0) und Essen (3:3) gab es jeweils ein Unentschieden, dazwischen lag die 1:2-Niederlage beim BVB II. Und natürlich das bittere Ausscheiden im Sachsenpokal gegen den CFC.