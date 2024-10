Diese Dinge muss Dynamo gegen Wiesbaden jetzt besser machen

Dresden - Vielleicht ist es ja ein gutes Omen: Der letzte Dynamo-Sieg datiert vom 25. September, das 3:0 in Verl. Seither gab es zwei Remis, eine Niederlage plus das Aus im Landespokal in Chemnitz. An einem Mittwoch geht es wieder in die BRITA-Arena nach Wiesbaden. Zwei Dinge müssen besser werden: die Kommunikation und die Standards.