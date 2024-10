12.10.2024 10:00 1.033 Dynamo in Chemnitz live: Die SGD hat noch eine Rechnung offen!

In der 3. Runde steigt Dynamo Dresden heute in den Sachsenpokal ein und ist ab 14.05 Uhr beim Chemnitzer FC im Stadion an der Gellertstraße gefordert.

Von Florian Mentele

Chemnitz - Ost-Kracher mit Tradition! In der 3. Runde steigt Dynamo Dresden heute in den Sachsenpokal ein und ist ab 14.05 Uhr beim Chemnitzer FC im Stadion an der Gellertstraße gefordert. Zwölfmal konnten die Himmelblauen den Wettbewerb bereits gewinnen und sind damit Rekord-Sieger. Dennoch geht die SGD als klarer Favorit in das sächsische Duell, denn beide Vereine trennt nicht nur eine Spielklasse, der CFC ist auch noch denkbar schlecht in die Regionalliga-Saison gestartet und steht aktuell auf einem Abstiegsplatz. Unterschätzen sollte Dynamo den kriselnden Gegner aber dennoch nicht, denn bei einem Derby ist bekanntlich alles möglich - wie auch die Vorbereitung gezeigt hat. In unserem Liveticker zum Sachsenpokal-Kracher zwischen dem CFC und Dynamo Dresden bleibt ihr am Ball! 10 Uhr: Dynamo Dresden verlor in der Vorbereitung gegen den Chemnitzer FC Insgesamt spricht die Bilanz zwar deutlich für die SGD, doch das bislang letzte Aufeinandertreffen konnten die Himmelblauen für sich entscheiden. Im sechsten Testspiel der Sommer-Vorbereitung verlor Dynamo nämlich mit 0:1 in Chemnitz, den goldenen Treffer des Tages erzielte Manuel Reutter (23) in der 58. Minute. Manuel Reutter (23, l.) schoss den CFC im Juli zum Sieg gegen Dynamo. © Picture Point / Gabor Krieg 9.45 Uhr: Die Bilanz spricht für Dynamo Dresden Werfen wir zunächst einen Blick in die Vergangenheit: 53 Mal standen sich beide Vereine bereits in Pflichtspielen gegenüber, 34 Mal verließen die Dresdner den Platz dabei als Sieger. Der CFC konnte hingegen lediglich acht Erfolge einfahren, elf Partien endeten mit einem Unentschieden. So auch das bislang letzte Duell mit Wettbewerbscharakter. Im Februar 2016 trafen die Klubs in der 3. Liga aufeinander und trennten sich mit einem 2:2-Remis. Die Tore damals erzielten Aias Aosman (29) und Pascal Testroet (34) auf Dynamo-Seite, zudem unterlief Michael Hefele (34) ein Eigentor zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Tim Danneberg (38) rettete kurz vor dem Ende einen Punkt für die Himmelblauen. Aus derselben Saison stammt auch das letzte Sachsenpokal-Duell, welches Dresden mit 2:1 gewann. Insgesamt holte die SGD 2015/16 sogar drei Siege gegen Chemnitz, denn auch das Hinrunden-Spiel der 3. Liga ging mit 1:0 an die Landeshauptstadt. 9.15 Uhr: Dynamo Dresden gastiert heute beim Chemnitzer FC Dynamo Dresden traf bereits in der Sommer-Vorbereitung auf den CFC - und verlor die Partie. © Picture Point / Gabor Krieg Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Sachsenpokal! Wir versorgen Euch heute vor, während und nach der Partie mit allen Infos rund um den Ost-Kracher.

