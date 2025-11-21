Dynamo in Bochum live: So viele Karten wie kein anderes Team! SGD-Gegner sorgt für Aua-Alarm

Dynamo Dresden beim VfL Bochum im Liveticker: Die Schwarz-Gelben stehen heute Abend vor einem körperlich intensiven Auswärtsspiel.

Von Ivan Simovic

Bochum - Flutlicht-Duell an der Castroper Straße: Am heutigen Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) trifft Dynamo auswärts auf den VfL Bochum und hofft dabei, endlich wieder dreifach zu punkten.

Nach neun Pflichtspielen ohne Sieg stecken die Mannen von SGD-Cheftrainer Thomas Stamm (42) mit nur sieben mageren Zählern tief im Keller der zweiten Liga fest, drohen das rettende Ufer aus den Augen zu verlieren. Im tiefen Westen soll nun die Negativserie enden, gegen den Revierklub der Befreiungsschlag gelingen. TAG24 berichtet im Liveticker - und hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.

13.55 Uhr: VfL Bochum führt Karten-Rangliste an

Ungemütlicher Kick im Ruhrstadion: Die Dynamos stehen heute Abend vor einem körperlich intensiven Auswärtsspiel. Denn der VfL aus Bochum hat sich im bisherigen Saisonverlauf vor allem in Sachen Härte hervorgetan, lassen mit Blick auf die Fairplay-Tabelle ein ruppiges Ost-West-Duell erwarten. Mit bereits 50 Gelben Karten (im Schnitt 4,2 Kartons pro Spiel) belegt der Revierklub nämlich Platz eins der Karten-Rangliste. Ganz anders hingegen sieht es bei den Schwarz-Gelben aus. Die Dresdner kommen bislang auf lediglich 22 Verwarnungen und belegen damit Rang 17 der Kartenstatistik.

Kartenkönige: Die VfL-Kicker haben bisher ingesamt 50 Gelbe gesammelt. © Robert Michael/dpa

13.35 Uhr: Endet für Dynamo heute die Negativ-Serie gegen den VfL?

Das Hoffen auf den Umschwung: Dynamo Dresden gastiert am Abend beim VfL Bochum, will die Trendwende einleiten. Seit nunmehr neun Pflichtspielen in Folge warten die Schwarz-Gelben auf einen Dreier und laufen Gefahr, mit einer weiteren Niederlage noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu rutschen. Denn schon jetzt beträgt der Abstand des Zweitliga-Vorletzten auf den rettenden Platz 15 vier Zähler. Die volle Ausbeute an Punkten würde also helfen, keine Frage. Doch die bevorstehende Aufgabe verspricht alles andere als leicht zu werden, denn die Bochumer befinden sich seit dem Trainerwechsel von Dieter Hecking (61) zu Uwe Rösler (57) auf dem aufsteigenden Ast, holten in den letzten vier Ligaspielen drei Siege sowie ein Unentschieden.

Auswärtsspiel im tiefen Westen. Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42) trifft mit seiner Mannschaft am heutigen Freitagabend auf den VfL Bochum. © Lutz Hentschel

21. November, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden beim VfL Bochum im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim VfL Bochum. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Partie auf dem Laufenden.