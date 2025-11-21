Dynamo-Hoodie oder kurze Hose: Was bringt heute Abend mehr Glück?

Bochum - Glückshose gegen Glückspulli. Uwe Rösler (57) und Thomas Stamm (42) sind abergläubisch - wie so viele Spitzensportler. Der Bochumer Coach trägt seine kurze Hose, sein Gegenüber aus Dresden versucht es immer wieder mit demselben Hoodie. Dass am Freitag mehr als Aberglaube dazugehört, um drei Punkte zu holen, wissen beide.

Die kurze Hose von VfL-Trainer Uwe Rösler (57, M.) hat längst Kultstatus in Bochum. © imago/Jan Hübner

"Temperaturen spielen da keine Rolle. Steffen Baumgart [Trainer von Union Berlin/Anm. d. Red.] läuft ja selbst bei Minusgraden kurzärmlig an der Seitenlinie rum", lächelt Rösler.

"Bei meinem ersten Spiel als Bochumer Trainer war es noch sehr mild, da habe ich vorher, ohne mir Gedanken zu machen, zu dieser Hose gegriffen. Der 3:2-Sieg gegen Hertha BSC war unheimlich wichtig - nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für den Klub und mich persönlich. Deshalb blieb es seitdem bei dieser Hose." Und die ist noch immer "ungewaschen".

Der Pulli von Stamm liegt auf alle Fälle mit im Koffer. Im Vorjahr hatte er immer einen Dynamo-Hoodie mit dem Motiv "Mauer" an. Der half. In diesem Jahr sucht er noch.

"Ich hatte schon einige an", zieht er süffisant die Augenbrauen hoch. "Vielleicht muss ich noch mal in den Fanshop und mir komplett neue Sachen holen. Eine kurze Hose wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber die Hose wird es nicht sein, weshalb es Bochum jetzt besser macht nach dem Trainerwechsel."